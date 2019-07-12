Антибактериальное мыло способствует развитию остеопороза, вредит сердцу и щитовидной железе

Здоровье и медицина

Увлекаться антибактериальным мылом или другими подобными средствами гигиены опасно. Об этом ученые разных стран заявляли уже давно. Активное использование средств с триклозаном может привести к увеличению числа бактерий, невосприимчивых к лекарственным препаратам, заявили американские исследователи.

Агентство США по охране окружающей среды назвало триклозан возможным канцерогеном. Это соединение содержится в антибактериальном мыле, зубной пасте, санитайзерах для рук, средствах для полоскания рта и других средствах личной гигиены.

Как показали исследования Школы общественного здравоохранения Медицинского колледжа Ханчжоу, триклозан может ухудшать минеральную плотность костей, вплоть до развития остеопороза. Специалисты проанализировали данные о 1848 женщинах. Оказалось, женщины с более высоким уровнем триклозана в моче чаще имели проблемы с костями.

Читайте также: Моющие средства с антибиотиками вредны для человека и не избавляют кухню от микробов

А немецкие ученые заявили, что триклозан ухудшает качество сперматозоидов, что грозит бесплодием.

Ученые из Калифорнийского университета определили: триклозан способен негативно влиять на мышечную активность и на работу сердца. Они назвали это вещество потенциальным сердечным депрессантом.

У мышей после двадцатиминутного воздействия триклозана активность сердечной функции снизилась в среднем на 25 процентов, а общая мышечная активность — на 18 процентов.

Предыдущие исследования выявили взаимосвязь между этим веществом и его способностью негативно влиять на сигнальную систему клеток мозга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что правительство Великобритании намерено запретить влажные салфетки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter