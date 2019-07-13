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Страшное наводнение в США: жертвами стихии стали беременная женщина и ребенок (видео)
В последние дни недели на американский штат Пенсильвания обрушилось более 100 мм осадков, что вызвало внезапные наводнения и оползни. Об этом пишет Floodlist.
The one person inside the car has been successfully rescued…@69News pic.twitter.com/6jJJ2zne1s— Irene Snyder (@IreneSnyderTV) 11 июля 2019 г.
В частности, сообщается, что в городке Дуглас округа Беркс погибли 2 человека. Беременная женщина и ее 8-летний сын найдены мертвыми в их машине после того, как она была сметена бушующими потоками воды.
Serious flooding tonight in eastern #Berks Co and northern #Montgomery Co. @69News at 10 & 10:30. SEND YOUR PICS to [email protected] pic.twitter.com/DmtvJnADvy— Rob Vaughn (@RobVaughnNews) 11 июля 2019 г.
Серьезно пострадали округа Беркс и Монтгомери, где под воду ушли многие улицы и дороги.
And it keeps getting worse…@69News https://t.co/clXvkNgXQJ pic.twitter.com/95t3jCAlKf— Irene Snyder (@IreneSnyderTV) 11 июля 2019 г.
Власти города О`Хара округа Аллегейни выпустили чрезвычайную декларацию, призывающую всех жителей покинуть низменные районы.
Was just allowed closer to the scene @69News https://t.co/j2Naxp7hah pic.twitter.com/Nl9UW3lbot— Irene Snyder (@IreneSnyderTV) 11 июля 2019 г.
Напомним, что жители нескольких американских штатов на побережье Мексиканского залива готовятся к возможным наводнениям из-за приближения тропического шторма «Барри». Сильные дожди на этой неделе вызвали «потоп» в Новом Орлеане, штат Луизиана.
This is from Pottstown earlier. High st and college st. That’s the top of a car just to the left of the closest street light pic.twitter.com/783NIh0Slo— PhillyWx.com (@phillywx) 12 июля 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на столицу США Вашингтон и другие города страны на Восточном побережье обрушился ливневый дождь, в ходе которого пострадало здание Белого дома.
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