Страшное наводнение в США: жертвами стихии стали беременная женщина и ребенок (видео)

В последние дни недели на американский штат Пенсильвания обрушилось более 100 мм осадков, что вызвало внезапные наводнения и оползни. Об этом пишет Floodlist.

В частности, сообщается, что в городке Дуглас округа Беркс погибли 2 человека. Беременная женщина и ее 8-летний сын найдены мертвыми в их машине после того, как она была сметена бушующими потоками воды.

Серьезно пострадали округа Беркс и Монтгомери, где под воду ушли многие улицы и дороги.

Власти города О`Хара округа Аллегейни выпустили чрезвычайную декларацию, призывающую всех жителей покинуть низменные районы.

Напомним, что жители нескольких американских штатов на побережье Мексиканского залива готовятся к возможным наводнениям из-за приближения тропического шторма «Барри». Сильные дожди на этой неделе вызвали «потоп» в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на столицу США Вашингтон и другие города страны на Восточном побережье обрушился ливневый дождь, в ходе которого пострадало здание Белого дома.

