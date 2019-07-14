Здоровье и медицина

Супрун хочет приравнять электронные сигареты к обычным: что об этом известно

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предлагает распространить на электронные сигареты те же правила, что действуют в Украине для традиционных табачных изделий. Планируется ограничить места, где можно выкурить е-сигарету, и ввести более жесткие нормы для рекламы такой продукции.

Супрун, как и раньше, настаивает: нет доказательств, что электронные сигареты — более безопасны для здоровья, чем обычные. Потому c точки зрения закона е-сигареты должны быть приравнены к традиционному курению.

Командой Минздрава подготовлен проект закона, который ужесточает правила для любителей электронных сигарет. Также закрываются «лазейки», которые активно использовались производителями альтернативных способов курения. Впервые в законе будет четко прописано, что такое е-сигареты, и почему их запрещено курить в помещении. Также предлагается запретить рекламировать любые сигареты и табачные изделия независимо от способа их потребления. Авторы предлагают, чтобы на каждой упаковке электронных сигарет или заправочных контейнеров не менее 30% поверхности отводилось на предупреждающее цветное фото об опасности для здоровья.

Кроме ограничения оборота электронных сигарет, авторы проекта предлагают и другие способы борьбы с курением. Предлагается запретить продажу «жевательного» табака, табака для самокруток со вкусовыми добавками, табачных изделий с витаминами, кофеином или «оздоровляющими» добавками, с добавками для цветного дыма, сигарет с высоким содержанием никотина и смол (свыше 1 мг никотина, 10 мг смолы и 10 мг оксида углерода).

Замечания и предложения к законопроекту принимаются до 20 июля на официальный адрес Минздрава.

Напомним, ранее Супрун предостерегла любителей кальянов, что их увлечение может быть в сто раз вреднее сигареты.

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