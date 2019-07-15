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Общество и люди

Такого не было более полувека: в столице прошел "рекордный" ливень

14:53 15 июля 2019 166
Ливень в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В минувшее воскресенье, 14 июля, в Киеве во время ливня выпало рекордное количество осадков для этого дня — 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году.

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что максимальное количество осадков в Киеве (с 1891 года) фиксировалось 20 июля 1902 — 103 мм.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновцах также серьезно «разгулялся» ливень — десятки улиц города превратились в настоящие реки.

Ранее стихия отметилась и в оккупированном Крыму — там «поплыли» Симферополь и Евпатория.

А синоптики прогнозировали, что эта неделя в Украине также начнется с осадков — ливни с грозами ожидаются на севере, в западных областях, в большинстве центральных регионов. Также возможны кратковременные дожди в южной части страны.

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