- 09:05 Принцу Филиппу исполнилось 98 лет: как отпразднует день рождения муж королевы Елизаветы II
- 09:04 На концерте в Одессе обвалилась металлическая конструкция
- 08:44 На Киевщине перекрыли водоснабжение из-за химикатов в реке Рось: опубликована карта колодцев
- 08:34 В Букингемский дворец попытался прорваться курьер с пиццей для заказчицы по имени Елизавета
- 08:17 Команда Криштиану Роналду победила голландцев в финале Лиги наций: видеообзор матча
- 08:15 На Лысой горе в Киеве горел дом ромов: в сети показали видео с места ЧП
- 08:08 Мінісукня тепер пишемо разом, а пів яблука — окремо: що змінилося в українському правописі
- 07:56 Украина — Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 07:52 Раку повезет в делах, а Близнецы осуществят заветную мечту: гороскоп на неделю
- 07:39 Принципиальный противник Майдана: в списке «Слуги народа» обнаружили неоднозначного кандидата
- 07:24 Где смотреть онлайн Украина – Люксембург: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020
- 07:20 Конфликт на рынке "Барабашово" в Харькове: появились тревожные данные о состоянии избитого журналиста
На концерте в Одессе обвалилась металлическая конструкция (видео)
В Одессе во время концерта в поддержку одной из политических партий ветер «уронил» металлическую конструкцию с колонками, стоящую недалеко от сцены. Ранее в Одессе правоохранители со стрельбой задерживали бывшего коллегу, подозреваемого в мошенничестве.
Видео чрезвычайного происшествия, случившегося во время концерта на Потемкинской лестнице, опубликовала «Думская».
К счастью, во время обрушения металлической конструкции никто не пострадал, хотя рядом находилось немало зрителей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе попал в ДТП автобус со школьниками из Киева, которые приехали на экскурсию. В автобусе находилась младшая дочь главы партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко Анна. Девочка отделалась незначительными царапинами и гематомами, хоть и сидела как раз в том месте, куда пришелся удар.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!