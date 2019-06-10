На концерте в Одессе обвалилась металлическая конструкция (видео)

Происшествия

В Одессе во время концерта в поддержку одной из политических партий ветер «уронил» металлическую конструкцию с колонками, стоящую недалеко от сцены. Ранее в Одессе правоохранители со стрельбой задерживали бывшего коллегу, подозреваемого в мошенничестве.

Видео чрезвычайного происшествия, случившегося во время концерта на Потемкинской лестнице, опубликовала «Думская».

К счастью, во время обрушения металлической конструкции никто не пострадал, хотя рядом находилось немало зрителей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе попал в ДТП автобус со школьниками из Киева, которые приехали на экскурсию. В автобусе находилась младшая дочь главы партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко Анна. Девочка отделалась незначительными царапинами и гематомами, хоть и сидела как раз в том месте, куда пришелся удар.

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