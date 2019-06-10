26.41 / 26.72 29.68 / 30.23
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На концерте в Одессе обвалилась металлическая конструкция (видео)

9:04 10 июня 2019 6
Падение конструкции на концерте в Одессе
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе во время концерта в поддержку одной из политических партий ветер «уронил» металлическую конструкцию с колонками, стоящую недалеко от сцены. Ранее в Одессе правоохранители со стрельбой задерживали бывшего коллегу, подозреваемого в мошенничестве.

Видео чрезвычайного происшествия, случившегося во время концерта на Потемкинской лестнице, опубликовала «Думская».

К счастью, во время обрушения металлической конструкции никто не пострадал, хотя рядом находилось немало зрителей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе попал в ДТП автобус со школьниками из Киева, которые приехали на экскурсию. В автобусе находилась младшая дочь главы партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко Анна. Девочка отделалась незначительными царапинами и гематомами, хоть и сидела как раз в том месте, куда пришелся удар.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины