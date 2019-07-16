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СМИ обнародовали список стран, где Зеленский заменит послов
Президент Владимир Зеленский собирается провести ротацию послов Украины в 12 странах мира. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко, подчеркнув, что это плановое мероприятие.
По его словам, большинство дипломатов находится на должностях значительно дольше, чем традиционные 4−5 лет.
Пристайко отметил, что ротация коснется посла Украины в Соединенных Штатах Америки Валерия Чалого. По его словам, после отзыва Чалого посольство продолжит подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США — под руководством временного поверенного в делах Украины. Уточняется дата визита и согласовываются графики президентов обеих стран.
Как пишет «Левый берег», ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах, замена коснется послов Украины в Швейцарии, Ватикане, на Кипре, в Аргентине, Вьетнаме, Иордании, Армении, Узбекистане, ЮАР, США и других странах. При этом — кроме США — прочих стран «Большой семерки» в нынешнем списке нет, хотя их тоже хотят менять.
Послом Украины в Швейцарии является Артем Рыбченко (назначен в июне 2018 года), в Аргентине — Юрий Дюдин (назначен в сентябре 2013 года), во Вьетнаме и по совместительству в Камбодже — Алексей Шовкопляс (назначен в июне 2010 года), в Иордании — Сергей Пасько (назначен в июле 2010 года), в Армении — Петр Литвин (назначен в июне 2018 года), в Кипре — Борис Гуменюк (назначен в феврале 2012 года), в ЮАР — Тарас Кузьмич (назначен в декабре 2018 года), в США — Валерий Чалый (назначен в июле 2015 года).
Посол Украины при Святом Престоле Татьяна Ижевская работает дольше всех — с марта 2007 года.
Напомним, Верховная Рада VIII созыва не смогла отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина, чтобы кресло главного дипломата занял Вадим Пристайко.
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