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Как цыпленок: Леся Никитюк похвасталась ярким образом (фото)
Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая нарвалась на критику из-за неудачного наряда на красной дорожке Одесского кинофестиваля, показала новый яркий образ. Она опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором позирует ярко-желтом воздушном мини платье с корсетом, открывающем декольте. Образ дополняют красные туфли с сиреневыми атласными лентами.
В таком образе Леся появится в одном из выпусков шоу «Шалена зірка» на «Новом канале», подробности которого пока не разглашаются. Известно лишь, что в развлекательном проекте примут участие многие звезды шоу-бизнеса. Леся стала ведущей шоу, она обещает радовать поклонников новыми яркими образами в каждом выпуске.
Этот образ очень понравился подписчикам Леси, они засыпали телеведущую комплиментами.
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