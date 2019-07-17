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Назван механизм, при помощи которого Украина может вернуть Крым
Для аннексированного Крыма вода сегодня является стратегическим ресурсом. Полуостров страдает от засухи, пересохли водоемы, не хватает воды для орошения участков. Особенно нехватку днепровской воды ощущают в Северном Крыму, где всегда была проблема с водой. Но вода, которая поставлялась Северо-Крымским каналом, не нужна в гуманитарных потребностях. Она нужна для двух вещей — для обеспечения промышленности и сельского хозяйства. Об этом в интервью «Апострофу» заявил бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.
Он отметил, что Украина не должна обеспечивать оккупантам процветание крымской экономики. Поэтому, по словам Бабина, в таких условиях неподача воды в Крым является одним из основных реально доступных орудий для деоккупации.
«Для потребностей человека в село можно завезти водовозку, и людям хватит. Но для того, чтобы работал завод „Титан“ или бромный завод, или чтобы там выращивали корма для колбасного завода, тогда вода нужна в промышленных объемах», — отметил бывший чиновник.
По его словам, прекратив подачу воды на полуостров, Украина ставит РФ в условия, когда один из ресурсов невозможно восполнить ничем.
«Россия ничем не может заменить воду Северо-Крымского канала. Единственный выход для них — либо полная деиндустриализация Крыма и прекращение там хозяйственной деятельности на трети территории в полном объеме и еще на трети — сокращение в разы, либо начало переговоров с Украиной, а постепенно — и деоккупация полуострова», — уточняет чиновник.
Напомним, в 2019 году заканчивается семилетний период с благоприятным количеством осадков. И в текущем году в оккупированном Россией Крыму дефицит воды достигнет уровня 1994 года, который ученые назвали самым засушливым за последние тридцать лет.
В команде президента Зеленского уже заговорили о необходимости поставок днепровской воды в Крым.
Вместе с тем, в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что «никто никакую воду подавать в оккупированный Крым не собирается».
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