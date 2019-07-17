Жена держала взаперти: выяснились детали «побега» мужчины по связанным простыням с пятого этажа

Общество и люди

Мужчина, который в Вишневом (Киевская область) спускался по связанным простыням с пятого этажа и упал, убегал из своей квартиры, где его закрыла жена.

Как сообщает ТСН со ссылкой на свои источники в полиции, женщина поместила своего мужа под «арест» из-за проблем с алкоголем. Тот не согласился с ее точкой зрения и попытался сбежать, но не удачно. Теперь «скалолаз» находится в больнице с многочисленными переломами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Луцке 11-месячный малыш выпал из окна квартиры на пятом этаже, но зацепился за металлический профиль балкона третьего этажа, что и предотвратило трагедию. Малыш висел на одной ручке на шнурке. На крик увидевшей это женщины прибежали двое мужчин и спасли ребенка.

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