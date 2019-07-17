- 17:11 Парубий ответил Зеленскому на просьбу созвать Раду на внеочередное заседание
- 16:54 В России продлили арест всем пленным украинским морякам
- 16:46 В Украине запускают услугу е-пенсия: что нужно знать
- 16:44 На Донбассе умер наблюдатель ОБСЕ
- 16:40 В Киеве "заминировали" станцию метро "Дворец спорта"
- 16:39 У Путина рассказали, ведутся ли переговоры об обмене украинских моряков
- 16:38 Метро без жетонов в Киеве: какие станции перешли на новую систему оплаты
- 16:23 Катастрофа MH17 на Донбассе: появилась информация о новых свидетелях
- 16:13 В Ираке расстреляли турецких дипломатов
- 15:50 Жена держала взаперти: выяснились детали «побега» мужчины по связанным простыням с пятого этажа
- 15:45 Огонь приближался к домам: в Харькове вспыхнул масштабный пожар
- 15:45 В Одессе таксист и его брат изнасиловали пассажирку
Жена держала взаперти: выяснились детали «побега» мужчины по связанным простыням с пятого этажа
Мужчина, который в Вишневом (Киевская область) спускался по связанным простыням с пятого этажа и упал, убегал из своей квартиры, где его закрыла жена.
Как сообщает ТСН со ссылкой на свои источники в полиции, женщина поместила своего мужа под «арест» из-за проблем с алкоголем. Тот не согласился с ее точкой зрения и попытался сбежать, но не удачно. Теперь «скалолаз» находится в больнице с многочисленными переломами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Луцке 11-месячный малыш выпал из окна квартиры на пятом этаже, но зацепился за металлический профиль балкона третьего этажа, что и предотвратило трагедию. Малыш висел на одной ручке на шнурке. На крик увидевшей это женщины прибежали двое мужчин и спасли ребенка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...