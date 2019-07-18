- 08:01 Снизить давление помогут овощи и рыба, а таблетки от гипертонии могут навредить, — врач
- 07:59 В Киеве уличный конфликт едва не закончился гибелью подростка: ему вонзили нож в сердце
- 07:53 У Зеленского заговорили о раздаче украинских паспортов
- 07:51 Для единства украинскому обществу нужен мощный враг, — Ярослав Грицак
- 07:42 Лига чемпионов: «Ференцварош» Реброва выбил из еврокубков чемпиона Болгарии
- 07:36 Опасное занятие: в сети показали, как на Донбассе работают саперы
- 07:32 Самый модный аксессуар лета: советы дизайнера
- 07:10 «Арсенал» — «Бавария»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов
- 06:55 Украинцам здесь не рады: киевляне были шокированы услышанными речами на популярном курорте
- 06:40 В Кирилловке черви, гадюки и крысы: директор Нацпарка показал «ужасы» популярного курорта
- 06:35 Найди меня! Светлана Лобода объявила в розыск фаната-танцора
- 06:25 Восстанавливать Донбасс будет некому: аналитик указал на новую серьезную проблему для Украины
Украинцам здесь не рады: киевляне были шокированы услышанными речами на популярном курорте
Семья с ребёнком, приехавшая из Киева в один из санаториев Бердянска, решила прогуляться по побережью. По ходу прогулки люди наткнулись на забор, который перегородил линию пляжа. При попытке пройти через калитку в ограждении их остановил охранник, который сообщил, что семья потревожила отдых хозяев усадьбы, пишет местное издание.
Когда отец семейства попросил пройти, так как малыш устал, ответ охранника шокировал отдыхающих. Охранник в грубой форме сообщил о том, что местные являются сторонниками России и не придерживаются украинского законодательства.
Отметим, что глава семейства является журналистом одного из украинских телеканалов, поэтому разговаривает на украинском языке. Видимо именно это и повлияло на хамский ответ.
Когда курортники пригрозили хаму вызовом полиции, охранник выдал следующее:
«Вызывай украинская хохлица, они тут тоже за Россию… и это ты уедешь в обезьянник».
Свою историю обиженные и шокированные гости Запорожской области рассказали в соцсети Facebook.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на другом популярном курорте — Кирилловке — молодой парень попал в реанимацию после купания в Азовском море.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...