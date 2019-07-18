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Украина

Украинцам здесь не рады: киевляне были шокированы услышанными речами на популярном курорте

6:55 18 июля 2019 2537
Бердянск
Инф. «ФАКТОВ»

Семья с ребёнком, приехавшая из Киева в один из санаториев Бердянска, решила прогуляться по побережью. По ходу прогулки люди наткнулись на забор, который перегородил линию пляжа. При попытке пройти через калитку в ограждении их остановил охранник, который сообщил, что семья потревожила отдых хозяев усадьбы, пишет местное издание.

Когда отец семейства попросил пройти, так как малыш устал, ответ охранника шокировал отдыхающих. Охранник в грубой форме сообщил о том, что местные являются сторонниками России и не придерживаются украинского законодательства.

Отметим, что глава семейства является журналистом одного из украинских телеканалов, поэтому разговаривает на украинском языке. Видимо именно это и повлияло на хамский ответ.

Когда курортники пригрозили хаму вызовом полиции, охранник выдал следующее:

«Вызывай украинская хохлица, они тут тоже за Россию… и это ты уедешь в обезьянник».

Свою историю обиженные и шокированные гости Запорожской области рассказали в соцсети Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на другом популярном курорте — Кирилловке — молодой парень попал в реанимацию после купания в Азовском море.

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