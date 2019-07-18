История современности

день в истории: 18-24 июля

Еще даже не ступив на Луну, американцы выбросили на нее мешок с мусором

50 лет назад модуль космического корабля «Аполлон-11» совершил посадку на спутник Земли

19 июля 1799 г. Был найден Розеттский камень, благодаря которому удалось расшифровать древнеегипетский язык.

19 июля 1954 г. Выпущен первый сингл Элвиса Пресли.

20 июля 1919 г. Родился новозеландский альпинист, первый покоритель Эвереста Эдмунд Хиллари.

21 июля 1954 г. Франция проиграла войну в Индокитае и вынуждена была подписать Женевские соглашения.

22 июля 1944 г. Основан Международный валютный фонд (кредитная организация при ООН, предоставляющая денежные средства развивающимся странам при дефиците государственного бюджета в обмен на выполнение определенных требований).

23 июля 1974 г. В Греции была свергнута диктатура военной хунты (режим «черных полковников»).

Экипаж «Аполлона-11» (Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз) стартовал 16 июля 1969 года с мыса Канаверал и направился к Луне. Через четыре дня командир экипажа Армстронг и пилот Олдрин перешли в лунный модуль, и он был отстыкован от основного блока. Спускаемый аппарат стал приближаться к Луне, а Майкл Коллинз в основном блоке «Аполлона» нес вахту на окололунной орбите. Конструкция модуля допускала возможность прилунения в автоматическом режиме, но он направился прямо в кратер с камнями диаметром до трех метров, и Армстронг взял управление на себя. В это время Центр управления полетом в Хьюстоне передал: «Шестьдесят секунд!» Это означало, что горючего у тормозного двигателя «Орла» (позывной лунного модуля) осталось только на одну минуту работы. Предельный минимум запаса — 20 секунд. Дойдя до него, Армстронг был обязан отказаться от посадки и идти на соединение с основным блоком. Прошло еще секунд десять, но Нил почему-то медлил. Оказалось, струя газов, вытекавшая из сопла работавшего двигателя, подняла облако пыли, и астронавт ничего не видел. Его пульс достигал 156 ударов в минуту. И когда до критического момента осталось десять секунд, «Орел» коснулся лунного грунта.

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Прилунение состоялось на юго-западной окраине Моря Спокойствия. Астронавты три минуты находились в полной готовности совершить аварийный старт с Луны, но этого не потребовалось. Через шесть часов после прилунения Армстронг открыл люк. Олдрин передал ему мешок с мусором, и Нил, сбросив его на поверхность Луны, осторожно спустился по трапу. Американцы освободили в кабине место для образцов лунного грунта. Став на поверхность спутника сперва правой, а затем левой ногой, Армстронг произнес ставшую знаменитой фразу: «Этот маленький шаг одного человека означает гигантский скачок для человечества». Событие произошло 20 июля 1969 года в 22 часа 56 минут по вашингтонскому времени.

Армстронг был в защитном скафандре. За спиной — ранец с системой жизнеобеспечения и рация для связи. На Земле это снаряжение весило почти 80 килограммов, а на Луне в шесть раз легче. Поэтому даже с таким грузом Нил ощущал удивительную легкость. Через 19 минут к Армстронгу присоединился Базз Олдрин. «Пустынное великолепие!» — такими словами охарактеризовал он лунный пейзаж. Кстати, позже Олдрин говорил: «Это наибольшее опустошение, которое я когда-либо видел». А Армстронг сказал: «Луна — неплохое место. Точно заслуживает короткого визита».

Астронавты определяли, насколько прочен лунный грунт, и осваивались с обстановкой. Передвигаться им было легко, и оказалось, что в лунном мире удобнее всего делать это, как лягушка, — прыжками. На Луне можно было гораздо сильнее наклоняться в любую сторону без потери равновесия, чем на Земле. Поверхность была покрыта мелкозернистым порошкообразным веществом черного цвета, похожим на измельченный уголь. Везде, где ступали астронавты, оставались четкие следы. Толщина рыхлого пылевого слоя не превышала нескольких сантиметров и только на склонах некоторых кратеров была больше.

Прогулка землян продолжалась 2,5 часа и оказалась совсем неутомительной. Они собрали 21 килограмм образцов лунных пород, установили там сейсмометр и лазерный отражатель, укрепили флаг США. Кроме того, оставили флажки 136 государств мира, в том числе СССР, и металлическую пластинку с выгравированными на ней словами: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили ногой на Луну. Июль, год 1969 от Рождества Христова. Мы пришли с миром от всего человечества».

«Вернувшись в кабину и сняв шлем, я уловил отчетливый запах лунного грунта, едкий, как запах пороха, — рассказывал Базз Олдрин. — Мы занесли в кабину довольно много лунной пыли на скафандрах». Старт с Луны наблюдал с орбиты третий член экипажа — Майкл Коллинз: «Для меня самым приятным было видеть, как „Орел“ поднимается с поверхности Луны». Операция по сближению и стыковке длилась 3,5 часа. 22 июля астронавты включили маршевый двигатель командного отсека, и корабль направился к Земле.

После этого исторического полета появились те, кто утверждал, что на Луну никто не летал. Споры по этому поводу продолжаются до сих пор. Что интересно, в Советском Союзе не сомневались в успешности американской лунной программы, об этом говорили и космонавты Алексей Леонов и Георгий Гречко. Советские военные специалисты, работавшие на Научно-измерительном пункте под Симферополем, перехватывали данные, поступавшие с кораблей «Аполлон» на всем протяжении полетов к Луне и обратно.

Кстати, после полета Юрия Гагарина часть западных журналистов усомнилась в реальности произошедшего, ведь Советский Союз отказывался представить какие-либо документальные доказательства. Фотоаппарата на борту корабля «Восток» не было, внешний облик самого корабля и ракеты-носителя оставались засекреченными. Но в США не сомневались в этом. Сразу после полета американский президент поздравил СССР с огромным достижением.

Последняя высадка американцев на Луну состоялась в 1972 году, и с тех пор никто туда больше не летал. Основная причина — высокая стоимость проекта. По сегодняшним меркам на космическую программу полетов на Луну было потрачено более 130 миллиардов долларов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что всемирно известный американский бизнесмен Джефф Безос недавно представил космический аппарат Blue Moon, который будет использоваться для отправки астронавтов на Луну. Аппарат способен доставить на поверхность Луны 3,6 т груза за один полет.

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