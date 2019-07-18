Европарламент принял жесткую резолюцию по России

Украина

Европейский парламент принял резолюцию, в которой в очередной раз подтвердил непризнание аннексии Крыма Россией, предупредил о введении новых санкций и призвал страну-агрессора освободить всех украинских политзаключенных, в том числе и 24 пленных моряков, которым в Москве продлили арест на три месяца.

«458 голосов „за“. Резолюция Европейского Парламента по России, особенно ситуации с экологическими активистами и украинскими политическими заключенными, принята! РФ призвали немедленно освободить украинских политзаключенных. Благодарим партнеров за поддержку!» — говорится в сообщении представительства Украины при ЕС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко выразил надежду на освобождение пленных моряков «в ближайшее время» и анонсировал обмен с Россией удерживаемыми в формате 15 на 15 или 10 на 10.

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