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- 12:56 Европарламент принял жесткую резолюцию по России
Европарламент принял жесткую резолюцию по России
Европейский парламент принял резолюцию, в которой в очередной раз подтвердил непризнание аннексии Крыма Россией, предупредил о введении новых санкций и призвал страну-агрессора освободить всех украинских политзаключенных, в том числе и 24 пленных моряков, которым в Москве продлили арест на три месяца.
«458 голосов „за“. Резолюция Европейского Парламента по России, особенно ситуации с экологическими активистами и украинскими политическими заключенными, принята! РФ призвали немедленно освободить украинских политзаключенных. Благодарим партнеров за поддержку!» — говорится в сообщении представительства Украины при ЕС.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко выразил надежду на освобождение пленных моряков «в ближайшее время» и анонсировал обмен с Россией удерживаемыми в формате 15 на 15 или 10 на 10.
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