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«Черкассы»: в Одессе показали фильм о героическом сопротивлении украинских моряков в Крыму (фото)
В Одессе на Международном кинофестивале, где впервые демонстрировали фильмы для незрячих и слабослышащих, состоялась мировая и национальная премьеры фильма «U311 „Черкассы“». Первую в истории страны киноленту о Военно-морских силах Украины зрители приветствовали стоя бурными продолжительными аплодисментами.
Лента основана на реальных событиях марта 2014 года, когда украинским военным кораблям, базировавшимся в Крыму, воинские формирования РФ заблокировали выход в море из озера Донузлав. Один за другим сдаются корабли, и только один из тринадцати — тральщик «Черкассы» — продолжает сопротивляться «зеленым человечкам». Три недели кряду 48 моряков тральщика держали оборону, и даже после захвата корабля команда отказалась спустить украинский флаг.
«Меня зацепило… Эти парни с палками, которые в 2014 году были готовы к битве — это стало для меня очень большим вдохновением. В эти времена я переживал очень сильно из-за Майдана и тех событий, которые происходили в стране. И я решил, что эта история заслуживает того, чтобы быть показанной», — рассказал режиссер Тимур Ященко об истории, которая вдохновила его пять лет назад.
«Прежде всего я хотел снять притчу, — добавил режиссер. — И „Черкассы“, и его экипаж — это собирательный образ всех наших моряков».
Авторы отмечают, что это не документальная кинолента. В фильме отражены как реальные события, так и те, которые непосредственно на тральщике тогда не происходили.
Например, сцена, в которой матросы на Донузлаве с палками в руках поют песню «Ляписа Трубецкого» «Воины света». На самом деле это видео записали матросы большого противолодочного корабля ВМС ВСУ «Константин Ольшанский», который тоже был блокирован на озере Донузлав.
В съемочном процессе участвовали настоящие моряки, которые тогда держали оборону, а консультантом фильма стал капитан корабля Юрий Федаш. Он и еще несколько моряков присутствовали на премьере и отметили, что сцены захвата тральщика получились наиболее приближенными к реальным событиям.
«Фон, на котором происходили события, максимально правдив. Есть, однако, и неточности. Так, в реальности двигатели бетоном не заливали. Экипаж в фильме показан менее слаженным — только в момент, когда люди осознали, что страна в опасности, стали более дисциплинированными. На самом деле экипаж был с самого начала подготовлен, и курения в каютах не было, и я не говорил, что „кина не будет“. Но со временем мне доказали, что это нужно для искусства. Поэтому я закрывал глаза (смеется). Так же, как и на якобы съемки моряками видео, которое набрало миллионы просмотров на Youtube, убийство главного героя и прочее. Но основные моменты — были», — рассказал Юрий Федаш.
Режиссер объяснил, что, так как кино не документальное, подобное вполне допустимо.
Позитивно восприняли ленту и сами матросы тральщика: «Фильм очень понравился: правда, есть и режиссерский взгляд. Однако в принципе все достаточно достоверно, и актеры здорово сыграли».
Картина выйдет в прокат 27 февраля 2020 года. Эта дата выбрана командой фильма не случайно: именно в это время в 2014 году началась аннексия Крыма.
«Черкассы» — без сомнения, одна из самых ожидаемых премьер украинского кинопроката. Принимая во внимание то, что премьера запланирована на февраль, думаю, лента выйдет на широкие экраны уже с багажом фестивальных наград", — сказал глава Госкино Украины Филипп Ильенко.
Фильм снят в партнерстве с Польшей, а основное финансирование — 17,3 миллиона гривен (из потраченных 40 миллионов) — выделило Госкино. Остальную часть бюджета пополнили ВМС ВСУ. Средства собирали и на украинской краудфандинговой платформе, а часть суммы добавил фонд «Видродження».
Саундтрек к фильму создали украинские музыканты Катя Чили и Антон Байбаков.
Отметим, что корабль противоминной обороны «Черкассы» Россия Украине так и не вернула.
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