Украина

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник на днях рассказал жителям Стаханова о дальнейшей судьбе недореспублики. Основной месседж его выступления звучал так: «В любом случае наша основная цель — интеграция в Российскую Федерацию. Других задач нет».

Объясняя, что такое «особый статус Донбасса», Пасечник признался, что «народ пугается этого слова». Далее приведем прямую цитату: «Поймите, особый статус — это не автономия. Это не значит, что мы просто вошли в состав Украины. Это значит, что у нас своя граница, своя армия, свои судебные, свои исполнительные органы и органы управления, своя избирательная система. То есть мы абсолютно самостоятельные. И мы никого сюда не пустим». Этот спич — еще одно подтверждение того, что Кремль будет пытаться впихнуть эту раковую опухоль — так называемые «ДНР» и «ЛНР» — в состав Украины, чтобы расшатывать ситуацию в стране изнутри.

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Далее Пасечник добавил: «Мы уже самостоятельные, мы ни от кого не зависим», хотя это наглая ложь. «Это будет государство в государстве», — пообещал челяди «светлое будущее» бывший работник СБУ, перешедший в 2014 году на сторону боевиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Суркову не разрешили задержаться в Париже после переговоров по Донбассу.

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