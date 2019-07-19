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Стало известно об обысках в корпорации "Богдан"
В пятницу, 19 июля, детективы НАБУ проводят обыски в помещениях ОАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс»,
«Должностные лица Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины в 2015—2018 годах, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завы», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.
«Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия», — добавили в НАБУ.
Напомним, в конце июня следователи Государственного бюро расследований и Департамента защиты экономики Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках уголовного дела о закупке имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. В числе фигурантов дела оказался бывший советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков. Позже Бирюков сообщил, что председатель ГБР Роман Труба официально признал, что у правоохранителей нет претензий к бронежилетам, поставленным в армию в предыдущие годы.
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