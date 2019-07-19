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"Они сепаратисты?": кандидат от партии Зеленского оскандалилась странным заявлением (видео)
Кандидат в народные депутаты Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» по 66 избирательному округу в Житомирской области Татьяна Грищенко, общаясь с журналистом, сказала, что не очень уверена в том, что на Донбассе украинская армия воюет с пророссийскими террористами. Видео опубликовано на странице «Житомирщина — наш край».
На вопрос журналиста, как она видит дальнейшее решение проблемы Донбасса и что делать с людьми, которые поддерживали российских оккупантов и воевали на их стороне, Грищенко дала странный ответ как для будущего украинского законодателя.
«С людьми? А они сепаратисты? Вы действительно знаете, что они воевали с украинцами?» — с ухмылкой ответила кандидат в нардепы.
Не совсем корректным было поведение Грищенко, когда ее спросили о работе. Сначала будущий нардеп солгала журналисту, что последние три года была безработной, затем сказала, что работала няней у богатых людей. По поводу неуплаты налогов в украинский бюджет кандидат от ответа увильнула.
Как сообщает OBOZREVATEL, в первом туре президентских выборов Грищенко поддерживала политсилу Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь». Однако во втором туре она переметнулась к партии действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа».
Кроме того, как пишет «Антикор», Грищенко много лет сотрудничала сначала с Партией регионов, а затем с «Оппозиционным блоком».
Отметим, известный украинский историк, почетный профессор Киево-Могилянской академии и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в комментарии «ФАКТАМ» заявил, что украинцам нужно быть готовыми к тому, что в ближайшие годы наше государство будет слабым. Это стало очевидно после президентских выборов в Украине, победитель которых, Владимир Зеленский со своим окружением действуют по правилу героя, которого когда-то играл Зеленский. Будущий парламент, куда придут люди не имеющие опыта в политике, будет под стать президенту.
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