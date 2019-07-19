Украина

Вокруг света за 280 дней: украинец первый в истории объездил весь земной шар без помощи самолета

Известный украинский путешественник и трэвел-блогер, основателя сообщества One Life Артемий Сурин, которого на днях освободили из иранской тюрьмы, 21 июля 2019 в порту Черноморск под Одессой завершит кругосветное путешествие.

Впервые в истории Украины наш соотечественник объехал вокруг света по канонам Лондонского Королевского Географического общества. Об этом говорится на странице Книги рекордов Украины в Facebook.

Масштабное путешествие под названием «Big Circle» продолжалась 280 дней и закончится в Украине.

С 14 октября 2018 года Артемий Сурин побывал на всех 6 континентах, в 40 странах, пересек все меридианы Земли, и при этом ни разу не обратился к авиаперелетам.

В целом, Сурин преодолел более 100 тысяч километров по земле, рекам, морям и океанам в непрерывном пути, не теряя контакта с поверхностью Земли.

Каждый из континентов был снят украинским путешественником на видео с использованием дрона.

«Это также должно стать мировым рекордом, и первое кругосветное путешествие без авиаперелетов, где все континенты сняты видео дроном», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время своего «Big Circle» Артемий Сурин стал первым украинцем — членом почетной всемирного сообщества путешественников The Explorers Club от Yacht Club de Monaco, которое объединяет выдающихся современных исследователей и путешественников.

Он сумел преодолеть целый ряд визовых и бюрократических трудностей, которые могли перечеркнуть все планы путешествия.

Был незаконно арестован и заключен в Иранской тюрьме по обвинению в шпионаже. Благодаря усилиям украинских дипломатов, Сурина освободили из плена. После этого, он отказался прекратить свое кругосветное путешествие, или использовать самолет для возвращения в Украину, и продолжил наземный путь домой.

Ожидается, что 21 июля в 13:00 путешественника можно будет встречать в порту Черноморска (Одесса).

На пресс-конференции, которая пройдет там же, в присутствии журналистов будет оперативно проведен факт-чекинг (проверка) потенциальных рекордов Сурина лично генеральным директором Книги рекордов Украины Анной Крысюк.

«В случае подтверждения, эти рекорды будут направлены в Книгу рекордов Гиннеса, и представлены в более чем 25 странах мира», — говорится в сообщении.

Напомним, 37-летний харьковчанин Артемий Сурин ранее был известен как юрист, но в 2012 году кардинально сменил сферу деятельности. Он организовал сообщество One Life, объединяющее любителей экзотических путешествий и экспедиций. В октябре 2018 года Сурин анонсировал кругосветное путешествие, рассчитанное на девять месяцев и охватывающее все континенты.

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