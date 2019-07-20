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Не вреден для желудка: Супрун развеяла миф о перце чили
Красный острый перец не только не вреден для желудка, но даже наоборот: нормализует обмен веществ, предотвращает повреждение стенок желудка на фоне приема агрессивных лекарств. Более того, красный перец вполне можно употреблять при панкреатите — приправа эффективно уменьшает воспаление. Такие научные данные о популярной специи озвучила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
«Не бойтесь есть острую пищу, запасайте красный перец на зиму, берите привычку подвергать сомнению распространенные мифы, и ищите ответы в доказательной медицине и науке», — советует и.о. министра.
По словам Супрун, экспериментально доказано, что красный перец предотвращает повреждение желудка при приеме аспирина и при инфекции Helicobacter pylori. Более того, перец чили убивает три четверти патогенных бактерий в еде.
Капсаицин — вещество, делающее перец жгучим — благотворно действует при болезнях сердца и сосудов. Вещество заставляет клетки сосудов выделять закись азота и расширяться, что приводит к снижению давления. Таким образом красный перец снижает смертность от сердечно-сосудистых болезней.
Красный перец рекомендуется включить в ежедневный рацион при метаболическом синдроме. Вещества в перце способствуют похудению, уменьшают аппетит, нормализуют уровень инсулина и повышают чувствительность к нему, усиливают окисление жира.
НАпомним, ранее Супрун объяснила, почему полный отказ от специй вреден для печени, а кардиолог посоветовал заменять специями соль в блюдах.
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