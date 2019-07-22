Общество и люди

В Днепре пассажиры застряли на 20 часов в аэропорту: детали инцидента

В Днепре пассажиры, которые должны были вылететь утренним рейсом авиакомпании МАУ, недавно повысившей плату за выбор места в самолете, застряли в аэропорту на 20 часов.

Об этом в социальных сетях пишет один из пассажиров, чей отпуск начался с такого неприятного инцидента. «Рейс в 7 утра, большинство летит в отпуск, перенос вылета на 20 часов! Самолет в неработоспособном состоянии», — пишет Дмитрий Деревицкий в Facebook.

Некоторые интернет-пользователи, оставившие комментарии под этим постом, сетовали на то, что из города можно улететь, преимущественно, лишь одним авиаперевозчиком. Автор поста при этом добавил, что и основной авиаперевозчик, и аэропорт принадлежат одним и тем же владельцам, «которые ограничивают появление новых компаний».

К дискуссии присоединился и представитель авиаперевозчика, пообещав решить все возникшие трудности с билетами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», часть пассажиров авиакомпании МАУ (рейс PS55 «Киев — Одесса») осталась в аэропорту «Борисполь», не попав на борт самолета. Сотрудники обслуживающей компании «Аэрохендлинг» не довезли пассажиров из терминала к самолету, который улетел без них. Из-за произошедшего сбоя перевозчик получил информацию, что все пассажиры находились в самолете.

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