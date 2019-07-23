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ЦИК обработала 90 процентов протоколов: сколько набирают партии-победители
Центральная избирательная комиссия опубликовала новые данные результата подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду. По состоянию на три часа ночи обработано чуть более 90 процентов протоколов.
Согласно данным на сайте ЦИК, в Верховную раду IX созыва попадают 5 политических партий.
«Слуга народа» получила 43,03% голосов;
«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,94%;
«Европейская Солидарность» — 8,18%;
«Батькивщина» — 8,18%;
«Голос» — 5,92%.
Партия «Радикальная партия Олега Ляшко» набрала 3,98%, «Сила и честь» — 3,8%, «Оппозиционный блок» — 3,08%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 2,33%, «Партия Шария» — 2,26%, «Свобода» — 2,19%, «Гражданская позиция» — 1,05%.
5-процентный барьер, как и прогнозировали экзитполы, преодолевают пять партий — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская Солидарность», «Батькивщина», «Голос».
Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Причиной их проведения стало то, что на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Раду XVIII созыва из-за формального отсутствия коалиции с 2016 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», результат выборов в Верховную Раду Украины девятого созыва ошарашил многих. Если в однозначном триумфе «Слуги народа» среди партий сомнений не было, то с особым трепетом ожидали результатов по мажоритарке. А тут произошло невероятное. Практически во всех мажоритарных округах побеждают представители партии Зеленского. Кандидаты от «Слуги народа» оставили за бортом многих тяжеловесов украинской политики, которые десятки лет сидели под куполом парламента. В частности, остались не у дел дважды спикер Рады Владимир Литвин, гендиректор завода «Мотор сич» Вячеслав Богуслаев, нардеп Сергей Пашинский, а также братья Дмитрий и Михаил Добкины. Со скрипом проходит в парламент Виктор Балога, которого называют «хозяином Закарпатья».
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