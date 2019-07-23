Шоу-бизнес

Названо имя еще одного участника «Танців з зірками» (фото, видео)

Скоро на канале 1+1 стартует популярный проект «Танці з зірками», в котором непрофессионалы соревнуются на паркете за почетную победу. Создатели держат интригу и постепенно называют имена звездных участников. Первыми счастливчиками стали ведущий канала «1+1» и шоумен Владимир Остапчук, актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк, хорошо известный зрителям по комедии «Свингеры».

Следующих участников выбирает дискобол. Итак, танцевальную эстафету приняла известная телеведущая Надежда Матвеева. Видео-ответ украинской ведущей, в котором она согласилась принять вызов, опубликовали на странице «Танці з зірками» в Instagram, где вчера начался долгожданный #танціззіркамиchallenge.

В свою очередь, Надежда Матвеева передала эстафету популярным актерам, звездам сериалов «Хороший парень», «У неділю рано зілля копала» и «Крепостная» — Алексею Яровенко и Ксении Мишиной. Кого выберет дискобол и кто станет следующим участником

Официальный промо-ролик со звездной четверкой сегодня появился в эфире канала «1+1». В видео участники проекта танцуют зажигательное диско и готовятся к первому прямому эфиру, который стартует уже с 25 августа.

Напомним, ранее были названы судьи проекта. Ими стали Екатерина Кухар и Влад Яма, а Дмитрия Монатика заменил Франциско Гомес.

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