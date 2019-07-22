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БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк предстала в сексуальных образах (фото)
Супермодель Ирина Шейк после разрыва с Брэдли Купером взорвала сеть пикантными снимками. Красотка снялась в дерзкой фотосессии, обнажив грудь. Новые провокационные кадры звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Ирина в сексуальных образах позирует в салоне роскошного автомобиля. Из одежды на модели — только крошечное бикини, прозрачные колготки и короткая кожаная куртка.
Также она снялась в пикантной фотосессии с коллегой, ангелом «Victoria`s Secret Адрианой Лимой. Красотки предстали в откровенной БДСМ-сессии: в кожаных масках с шипами, откровенных прозрачных нарядах, обнажающих грудь и в сексуальном белье.
В таких образах супермодели появились для глянцевого журнала Vogue Spain. «Только мы», — коротко написала под фото Ирина Шейк.
Напомним, Ирина Шейк рассталась с актером Брэдли Купером после четырех лет отношений. Пара смогла договориться о совместном воспитании их двухлетней дочери Леи. Причиной развода называют роман Купера с Леди Гагой, с которой он снимался в фильме «Звезда родилась». Говорят, певица уже переехала в особняк любимого в Лос-Анджелесе. Также возможной причиной развода называют непростые отношения Ирины Шейк с матерью мужа.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Ирина Шейк показала соблазнительную фигуру в сексуальном белье.
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