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Зеленский изменил состав СНБО
Президент Владимир Зеленский продолжает проводить кадровые назначения. В понедельник, 15 июля, своим указом Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и руководителя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.
Также президент утвердил в персональном составе СНБО руководителя Офиса президента Андрея Богдана и его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.
Указ № 520/2019 от 15 июля опубликован на сайте главы государства.
Напомним, ранее, 31 мая, Владимир Зеленский указом ввел в состав СНБО первого заместителя председателя Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Ивана Баканова, главу АП Андрея Богдана, секретаря СНБО Александра Данилюка, министра финансов Оксану Маркарову, замглавы АП Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку, а также начальника Генштаба Руслана Хомчака.
Ранее «ФАКТЫ» писали о конфликте в команде Зеленского, который возник между окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана и руководителем СБУ Иваном Бакановым.
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