Общество и люди

Украинский журналист побывала в районе пункта пропуска «Станица Луганская» на линии разграничения, где в конце июня произошло разведение войск и военной техники, как первый шаг к миру на Донбассе. В районе моста со стороны так называемой «ЛНР» она увидела три объекта, который там уже не должно было быть — объект, накрытой зеленой сеткой, люди в военной форме и российский флаг. Видео опубликовал в Twitter пользователь Khatsanovsky.

Зеленые человечки снимали происходящее с украинской стороны на камеру, а пожилые местные жительницы набросились с претензиями — Украина должна начать ремонтировать мост, чтобы свободно ходил транспорт и «не было фашистов».

На уточняющий вопрос журналистки телеканала «1+1» о фашистах, пенсионерка сказала «галичан». Она также добавила: «Мои родители когда-то приехали поднимать это быдло украинское».

Женщина утверждает, что мост разбили украинские военные. Теперь Украина обязана восстановить мост и те, кого она назвала «быдлом», должны платить ей пенсию. Она также говорит, что давно уже бы уехала из Луганска, но просто нет денег.

Высказывания луганчанки, которая ни во что не ставит свою родину, не ощущает себя в ответе за происходящее (ведь подобные ей звали Путина) и не понимает, кто принес горе и смерть на Донбасс, продолжая приветствовать «русский мир», всколыхнули сети.

Под видео появились такие комментарии:

«Это кадры начала диалога с Донбассом».

«Закрыть все КПВВ и потравить как тараканов!»



«Радітєлі прієхалі паднімать,_ навіть матюків таких не знаю, щоб прокоментувати.»

«Очень красноречиво, приехали в Украину к „быдле“. Ну так езжайте обратно в Омск. Когда вы „поднимали“, вам деньги неплохие УССР платила».



«Я бы их послала на… Пусть их расея кормит и пенсии платит. Не нужны нам такие сограждане».

«Шоб эта гадина до конца своих дней исключительно собственным жиром питалась».

Напомним, президент Зеленский несколько раз говорил, чтобы закончить войну на Донбассе, нужно прекратить стрелять. В команде Зеленского также утверждали, что с Путиным возможно договориться. А на днях лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил о возможности расширения использования русского языка на Донбассе для реинтеграции оккупированных регионов в Украину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter