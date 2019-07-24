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Таксист избил пассажирку, которая забыла кошелек: подробности и фото ЧП в Николаеве
В Николаеве мужчина, занимающийся частным извозом, избил девушку, после того, как узнал, что она забыла кошелек. Напомним, в начале июня под Николаевом произошла массовая драка между местными жителями и таксистами.
Об инциденте в областном центре пострадавшая Мария Теслюк сообщила в Facebook.
«Я села на ж\д вокзале с целью ехать к родным, но сразу поняла, что забыла кошелёк. Водитель сразу смутился и сказал, что бесплатно везти не будет, о чем я и не просила. Результат — избитое тело и лицо. Цвет машины и номер укажу в течении судебного процесса. Девочки, не садитесь никогда в чужие машины, берегите себя», — пишет Теслюк.
Судя по всему, девушка будет обращаться в суд.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Мелитополе (Запорожская область) агрессивный водитель маршрутки избил пассажира только за то, что он по ошибке проехал остановку, не заплатив. Аналогичная ситуация несколько ранее произошла в Киеве.
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