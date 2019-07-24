У Зеленского решили взяться за обучение будущих "слуг народа"

Политика

В победившей на парламентских выборах партии «Слуга народа», учитывая то, что многие из будущих парламентариев никогда не имели никакого отношения к политике, а у некоторых даже нет высшего образования, решили организовать для своих однопартийцев образовательный интенсив.

«Слуга народа» предлагает недельный экспресс-курс, подготовленный лучшими украинскими специалистами от партии в партнерстве с Киевской школой экономики.

Как сообщили на страницы партии в Facebook, этот курс станет первым в серии учебных программ для членов будущей парламентской фракции и будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады IX созыва. Избранным депутатам будут читать секторальные лекции, проводить семинары, встречи с практиками государственного управления, экспертами и специалистами из разных областей.

Цель образовательного интенсива — дать народным избранникам соответствующий набор навыков и компетенций, который позволит воплотить инициативы партии на практике.

«Мы должны оправдать народа доверие, ведь мандат депутата — это только кредит от народа, который должен быть оплачен с процентами и привести к коренным изменениям к лучшему для каждого гражданина и страны в целом», — говорится в сообщении.

«По итогам первого интенсива партия начнет работать как слаженная, сыгранная команда и буквально с первого дня работы Верховной Рады нового созыва предложит принять пакеты законопроектов, которых ждут наши избиратели и весь украинский народ», — считают в политсиле.

Как уточняют в «Слуге народа», в итоге учебного курса депутаты должны получить:

- необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны;

- глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений;

- научиться строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты;

- усвоить принципы и технику обсуждений законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.

Как писали «ФАКТЫ», результат выборов в Верховную Раду показал, что многие украинцы отдали предпочтение медийным персонам, а не волонтерам или участникам боевых действий. О главных итогах недавних выборов, читайте в материале «ФАКТОВ».

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