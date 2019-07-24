В Херсоне 5-летний мальчик забрался на крышу магазина: в сеть выложили впечатляющее фото

Общество и люди

В Херсоне 5-летний мальчик забрался на крышу магазина, что на проспекте 200-летия Херсона. Ранее в курортной Кирилловке в бассейне возле горки утонул 3-летний малыш, от которого отвлеклась бабушка.

Как сообщили в патрульной полиции Херсонской области, об этом ЧП правоохранителям сообщили взволнованные граждане. «По указанному адресу немедленно отправились патрульные. На месте инспекторы выяснили, что неравнодушные граждане уже сняли 5-летнего мальчика со здания и передали его матери. К счастью, ребенок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался», — говорится в сообщении.

Правоохранители пообщались с матерью, которая, как оказалось, вместе с мужем была на работе, а ребенка оставила на 8-летнюю дочку. На женщину составили админпротокол по ст. 184 («Невыполнение родителями своих обязанностей»), также сообщили о ЧП в соответствующие службы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кропивницком (Кировоградская область) полицейские спасли младенца, который запутался в веревке, привязанной к кровати. Троих маленьких детей, в том числе и младенца, родители оставили дома без присмотра.

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