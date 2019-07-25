История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 25—31 ИЮЛЯ

Тарас Шевченко из-за ареста не смог преподавать в Киевском университете, который был открыт 185 лет назад

25 июля 1984 г. Состоялся первый выход женщины в открытый космос. Светлана Савицкая сделала это во время экспедиции на советской орбитальной станции «Салют-7».

26 июля 1909 г. Из порта Натал в Южной Африке вышел и пропал без вести английский пассажирский пароход Waratha, на борту которого находились почти 300 человек.

27 июля 1949 г. Прошли испытания первого в мире реактивного пассажирского самолета «Комет» британской компании «Де Хавилленд».

28 июля 1914 г. Началась Первая мировая война.

29 июля 1974 г. 11 женщин в США получили духовный сан, что стало открытым вызовом церковному уставу.

30 июля 1984 г. Начался телевизионный показ мыльной оперы «Санта-Барбара», транслировавшейся почти десять лет. Всего было снято 2137 серий.

31 июля 1944 г. Погиб французский писатель, поэт и профессиональный летчик Антуан де Сент-Экзюпери (обломки его самолета были найдены в 2000 году).

Университет святого Владимира был основан указом императора Николая I. Торжественное открытие состоялись 28 июля 1834 года в день святого Владимира. В Киево-Печерской лавре отслужили Божественную литургию, после чего присутствующие вернулись в арендованный для учебы дом на Печерске. Ректором был назначен ученый-этнограф Михаил Максимович.

В первом учебном году в университете работал лишь философский факультет с двумя отделениями: историко-филологическим и физико-математическим. На первый курс были зачислены 62 студента.

Посвящение в студенты (в отличие от других российских университетов) было проведено по старинным рыцарским правилам и им руководил фельдмаршал Фабиан Остен-Сакен, участник войны 1812 года. В 1835 году был открыт юридический, а в 1841-м — медицинский факультеты (впоследствии отделился и стал нынешним медицинским университетом). Философский факультет в 1850 году был разделен на историко-филологический и физико-математический. В таком виде университет работал до 1918 года. Согласно уставу, был установлен четырехлетний срок учебы. Студенты сдавали экзамены в конце каждого курса, перед окончанием университета особо способным выдавали золотые и серебряные

медали.

Строительство нового помещения университета по проекту архитектора Викентия Беретти и под его руководством началось 31 июля 1837 года на пустынной окраине Киева (ныне улица Владимирская). Здание в стиле русского классицизма было сначала белым, затем его перекрасили в красный — цвет наградной ленты ордена святого Владимира. Девиз этого ордена «Utilitas, Honor et Gloria» («Польза, честь и слава» в переводе с латыни) стал девизом и университета.

В 1841 году за Красным корпусом заложили Ботанический сад. На этой территории был и зоологический сад, но в 1913 году его перевезли на новое место. В 40—50 годах XIX века здание университета и район современной улицы Паньковской жители города и студенты называли Латинским кварталом, по аналогии с парижским студенческим кварталом на левом берегу Сены у Сорбонны.

В 1845—1846 годах в университете в течение нескольких месяцев работал Тарас Шевченко в качестве штатного художника археологических исследований Киевской археографической комиссии. Поэт участвовал в конкурсе на замещение вакантной должности преподавателя рисования. Несмотря на то, что были три претендента: академик Петербургской АН Габерцетель, коллежский регистратор, художник Шлейфер из Киевского института благородных девиц, художник, владелец частной киевской школы рисования Буяльский, министр народного образования назначил на эту должность Шевченко. Однако воспользоваться назначением из-за ареста за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве Тарасу Григорьевичу не удалось.

Сначала студентами были дети дворян, но разночинцы постепенно вытесняли их. Киевский университет стал центром общественно-политических организаций студентов и преподавателей, которые ориентировались на польское национально-освободительное движение, а позже — на украинское. По официальным данным, из числа лиц, привлеченных к суду за участие в революционной борьбе против царизма, студенты составляли 50 процентов. Хотя еще знаменитый киевский губернатор Дмитрий Бибиков предупреждал студентов: «Вы-де, господа, пляшите, картежничайте, ухаживайте за чужими женами, но политикой не занимайтесь, не то выгоню из Университета».

Накануне Октябрьской революции 1917 года в университете учились 5300 человек. С 23 апреля 1919 года он стал официально называться Киевским университетом, но через год его расформировали, создав Высший институт народного образования имени Михаила Драгоманова. С 1 января 1933 года в Украине были восстановлены государственные университеты, среди которых и Киевский, включавший 7 факультетов. В марте 1939 года ему было присвоено имя Шевченко. Перед началом Великой Отечественной войны Киевский университет был третьим по величине в СССР (после Московского и Ленинградского). Во время войны его эвакуировали в Кызыл-Орду Казахской ССР.

Во время боев за Киев зданию университета был нанесен непоправимый ущерб: полностью разрушен главный корпус, уничтожены культурные ценности. Стоимость утраченного только лабораторного оборудования составляла 50 миллионов рублей. Студенты и преподаватели своими силами восстановили гуманитарный и химический корпуса, и уже в январе 1944 года возобновились занятия.

В 1954 году началось сооружение учебно-научного комплекса в районе ВДНХ. За время своего существования университет подготовил свыше 350 тысяч специалистов разных отраслей народного хозяйства, науки, образования и культуры. Указом президента Украины от 21 апреля 1994 года Киевский университет получил статус национального. В настоящее время в университете учатся свыше 18 тысяч студентов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Красный корпус Киевского университета Шевченко задумали перекрасить в желтый цвет.

А зимой 2018 года Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко распустил студентов до весны, чтобы не платить за отопление помещений.

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