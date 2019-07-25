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Спорт

До конца: боксер умер после боя, в котором не проиграл (видео)

21:20 25 июля 2019 248
До конца: аргентинский боксер умер после боя, в котором не проиграл (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Трагедией завершился боксерский поединок за звание чемпиона мира по версии WBC Latino Silver в легком весе между аргентинцем Уго Альфредо Сантильяном (19 побед, 8 из них — нокаутом, 6 поражений, 2 ничьи) и уругвайцем Эдуардо Хавьером Абреу (10 побед, 6 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья).

Бой, который оба спортсмена провели до конца на ногах, завершился, по мнению судей, вничью. Окончательный вердикт Сантильян слушал с опущенной вниз головой, а затем дошел в свой угол лишь при помощи представителей своей команды.

Боксера уложили на настил ринга, а прибывшие медики доставили его в больницу, где в головном мозгу Уго Альфредо обнаружили кровяной сгусток. Аргентинцу была сделана операция, после которой у него случилось две кардиореспираторные остановки сердца и дыхания, а 25 июля боксер умер.

Напомним, что буквально несколько дней назад умер российский боксер Максим Дадашев. После боя 28-летний спортсмен потерял сознание, его доставили в больницу с диагнозом «отек мозга» и сделали операцию — удалили часть черепа. После этого боксер был введен в медикаментозную кому, из которой так и не вышел.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер известный украинский тренер по боксу, воспитавший олимпийского призера.

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