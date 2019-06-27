Разорвать замкнутый круг: Зеленский провел заседание СНБО по хищениям в "оборонке"

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за увеличение прозрачности оборонных закупок с сохранением секретности там, где она целесообразна. Об этом он заявил на совещании по повышению эффективности использования бюджетных средств в секторе безопасности и обороны.

При этом он подчеркнул, что на данный момент сфера оборонных закупок не реформирована и наименее прозрачна среди всех.

«Наша цель — совершенствовать систему демократического гражданского контроля, увеличивать контролирующую роль парламента, сотрудничать с общественными организациями, формировать эффективные процедуры и эффективные институты и соблюдать законодательство», — объяснил Зеленский.

Он напомнил, что когда украинцы смотрели по ТВ журналистские расследования о коррупции в оборонной сфере, вместе с ними их смотрели бойцы и их родственники.

«Политики осваивали деньги на предприятиях, которыми они лично владели. Покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений. Это замкнутый круг, который мы должны разорвать», — нашел виновных глава государства.

По итогам совещания его участникам было поручено в семидневный срок предоставить секретарю СНБО Александру Данилюку свои предложения по увеличению эффективности расходования бюджетных средств на армию.

Напомним, в среду, 26 июня, следователи Государственного бюро расследований и Департамента защиты экономики Генпрокуратуры провели 40 обысков в рамках уголовного дела о закупке имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. Об этом на брифинге сообщил глава ГБР Роман Труба. По словам Трубы, в преступную группу входили должностные лица Минобороны и частных структур. По предварительным оценкам, убытки государства в этом деле составили 100 миллионов гривен. В частности, речь идет о закупке 100 тысяч комплектов военной формы и 20 тысяч бронежилетов, большинство которых не соответствуют заявленным характеристикам.

По завершении обысков известный волонтер и бывший советник Петра Порошенко Юрий Бирюков, в доме которого также проходил обыск, сообщил, что отныне Минобороны не имеет права покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения.

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