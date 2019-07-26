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Богдан взбудоражил сеть фото с «новым премьер-министром»
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который не отрицает своих премьерских амбиций, опубликовал на своей странице в Facebook фото, на котором он стоит вместе с президентом Владимиром Зеленским и актером «Студии «Квартал 95» Евгением Кошевым.
Фото Богдан подписал так: «Президент, Голова ОПУ, і Прем’єр-Міністр».
Сети взорвались комментариями. Причем не все оценили шутку Богдана позитивно.
Политтехнолог Алексей Голобуцкий так прокомментировал снимок: «Могут себе позволить прикалываться)) А вдруг правда? Все ж в их руках))».
Предположение Голобуцкого сразу же подхватили другие фолловеры.
«Жесть.просто жесть. Не дай Бог».
«В жахливому сні шоб таке не снилось навіть».
«Три Богатыря!!! Я за лисиго прем'єра».
«Читаю и вижу: редко у кого есть чувство юмора».
«Розумію ще єйфорію від успіхів та спустіться до нашого уже рівня. Ми не можемо так довго змін чекати. Бо знову вони нас».
«Когда начнутся проверки коммунальных предприятий Киева на предмет коррупции?»
Ранее «ФАКТЫ» писали, кто может занять кресло будущего премьер-министра Украины, а также сообщали о кандидатах на главу парламентской фракции от «Слуги народа».
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