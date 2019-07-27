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«Очень позитивный ангелочек»: Лиза Галкина «замахнулась» на образ Кармен, и ей это удалось! (видео)
Пятилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза — девочка весьма разносторонняя. В своих юные годы она уже вовсю демонстрирует многочисленные таланты: начала петь, учить французский язык и даже раскрашивать ракушки.
Что уже говорить о ее артистизме, который наверняка достался ей по «наследству» от звездных родителей!
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Лиза очень любит танцевать, делает это проникновенно, «вживаясь» в придуманную роль и тщательно выверяя каждое действие, ну, насколько, конечно, ей позволят юный возраст.
В этом еще раз смогли убедиться подписчики на фанатскую страницу Лизы Галкиной в Instagram.
На этот раз девочка уморительно станцевала Кармен под музыку Жоржа Бизе. Внешне, конечно, малышка на страстную испанскую цыганку походила мало — светловолосая, в полосатой футболочке и полупрозрачной юбке с красными цветами — но образ ей явно удался. Лиза выразительно поворачивала голову и всячески старалась подражать балеринам.
Поклонники звездной семьи снова пришли в восторг от занятий Лизы и Гарри. В итоге — снова оглушительный зрительский успех и огромное количество восторженных комментариев и признаний в любви от подписчиков и поклонников.
«Такой позитивный ребенок! Смотришь и настроение поднимается!», «Сразу такое умиротворение чувствуешь и улыбка на лице», — пишут они.
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Некоторые фолловеры отметили, что просто «обожают» это «земное создание», другие же предположили, что примадонне Алле Пугачевой и шоумену Максиму Галкину каким-то образом удалось «родить» ангела.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фанаты в восторге от новых способностей дочери Аллы Пугачевой, которая ловко научилась раскрашивать ракушки, собранные на побережье Балтийского моря. Поклонники решили, что Лизы так же_Талантлива, как и Примадонна.
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