Шоу-бизнес

«Очень позитивный ангелочек»: Лиза Галкина «замахнулась» на образ Кармен, и ей это удалось! (видео)

Пятилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза — девочка весьма разносторонняя. В своих юные годы она уже вовсю демонстрирует многочисленные таланты: начала петь, учить французский язык и даже раскрашивать ракушки.

Что уже говорить о ее артистизме, который наверняка достался ей по «наследству» от звездных родителей!

Лиза Галкина и её «одиннадцать калорий»: дочь Аллы Пугачевой показала, как похудела после тренажера (видео)

Лиза очень любит танцевать, делает это проникновенно, «вживаясь» в придуманную роль и тщательно выверяя каждое действие, ну, насколько, конечно, ей позволят юный возраст.

В этом еще раз смогли убедиться подписчики на фанатскую страницу Лизы Галкиной в Instagram.

На этот раз девочка уморительно станцевала Кармен под музыку Жоржа Бизе. Внешне, конечно, малышка на страстную испанскую цыганку походила мало — светловолосая, в полосатой футболочке и полупрозрачной юбке с красными цветами — но образ ей явно удался. Лиза выразительно поворачивала голову и всячески старалась подражать балеринам.

Поклонники звездной семьи снова пришли в восторг от занятий Лизы и Гарри. В итоге — снова оглушительный зрительский успех и огромное количество восторженных комментариев и признаний в любви от подписчиков и поклонников.

«Такой позитивный ребенок! Смотришь и настроение поднимается!», «Сразу такое умиротворение чувствуешь и улыбка на лице», — пишут они.

Читайте также_«Любимая модняшка»: Ани Лорак обрадовала фанатов после недельного отсутствия в Сети

Некоторые фолловеры отметили, что просто «обожают» это «земное создание», другие же предположили, что примадонне Алле Пугачевой и шоумену Максиму Галкину каким-то образом удалось «родить» ангела.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фанаты в восторге от новых способностей дочери Аллы Пугачевой, которая ловко научилась раскрашивать ракушки, собранные на побережье Балтийского моря. Поклонники решили, что Лизы так же_Талантлива, как и Примадонна.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter