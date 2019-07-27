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Переход ВСУ на новую систему питания: суд принял неожиданное решение
Окружной административный суд Киева, руководству и судьям которого Генпрокуратура сообщила о подозрении в части принятия заведомо неправосудных решений, признал недействительным приказ Министерства обороны, предусматривающий проведение реформы питания в ВСУ. Об этом в Facebook сообщил экс-советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
«Помните реформу питания в армии? На фотке — это на странице Главного управления управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины периодически выкладывают фотоотчеты с тех частей, которые на новую систему перешли», — написал Бирюков.
Решение вынесла судья ОАСК Алена Мазур.
«Остановить действие приказа Министерства обороны Украины» О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году «№ 90
По словам Бирюкова, иск в суд подала подали предприниматели, которые не хотят терять прибыли от поставок продовольствия в ВСУ.
В связи с этим иском вторая половина бригад ВСУ в 2019 году не сможет перейти на качественно новое питание.
«На этот год уже технически невозможно успеть новые торги провести», — отметил он.
Бирюков добавил, что приказ пишется на год, и у нового министра должна быть политическая воля продолжить реформу, что сомнительно.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине отказались от закупки комплексов мультимедийных тренажеров расчетов ЗРК «Бук-М1» для ВСУ. Такое решение минобороны приняло в связи с сокращением расходов на закупки товаров, работ и услуг.
Напомним, в конце июня, следователи Государственного бюро расследований и Департамента защиты экономики Генпрокуратуры провели 40 обысков в рамках уголовного дела о закупке имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам.
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