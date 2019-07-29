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Украина

Кирилловка: популярный курорт защитят новыми волнорезами

3:20 29 июля 2019 34
Кирилловка
Инф. «ФАКТОВ»

На популярном курорте Кирилловка ведутся активные строительные работы по расчистке промоины в Молочном лимане. Об этом пишет местное издание.

В частности, сообщается, что экскаваторы, бульдозеры и земснаряды расчистят промоину шириной 100 метров и глубиной 2 метра. В море будут насыпаны два 160-метровых бутовых волнореза, которые с востока и с запада защитят ее от волн и заиления песком. Опыт прошлых лет показал, что расчистка промоины в начале выполнения работ достаточно неэффективным, и поэтому, на этот раз решено сначала построить канал.

Проект финансируется Министерством экологии Украины.

Общая стоимость работ составит 55, 5 млн грн. Средства на реализацию проекта уже поступили на счета Национального парка Приазовский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине продолжается отпускной сезон, и Азовское море становится местом массового паломничества курортников-отдыхающих. О популярности азовских курортов свидетельствуют пробки на трассах и «перенаселенные» пляжи курортной Кирилловки: побережье поселка оказалось буквально «оккупировано отдыхающими».

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