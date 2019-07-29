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"Трудно просто снижать": у Зеленского рассказали о тарифах на коммуналку
Несмотря на то что многие украинцы ждут от президента Украины Владимира Зеленского снижения тарифов на коммуналку, новые власти, как, собственно, и прежние, считают, что проблему с высокими коммунальными платежами следует решать через увеличение доходов украинцев.
Такой вывод можно сделать из интервью «РБК-Украина» представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса. «Тарифы на что-то могут снижаться. На газ за последние три месяца они снизились на 21%, возможно в августе они еще снизятся. На что-то они могут повышаться. Мы понимаем, что когда есть инфляция, то трудно просто снижать тарифы. Но, понимая остроту этой проблемы, решать ее нужно как раз через увеличение доходов украинцев», — заявил Герус и добавил, что для этого нужен рост экономики, масштабные инвестиции, для чего важно верховенство права.
При этом, по его словам, при сегодняшней цене газа оснований для повышения тарифов на тепло нет. «В тарифе учитывалась цена газа по состоянию на конец прошлого года, после этого она снизилась на 21%. Однако все зависит от рыночных колебаний, как изменится цена осенью, поэтому я не могу давать точных прогнозов», — добавил Андрей Герус.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Герус заявлял, что Зеленский напрямую нигде не обещал снижение тарифов, а потом извинился за слова о том, что президент «шутил» о снижении тарифов.
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