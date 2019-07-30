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В Киеве будут судить анестезиолога, из-за ошибки которого пациентка впала в кому
Врач-анестезиолог из Центрального госпиталя МВД Украины предстанет перед судом из-за халатности и злостного пренебрежения должностными инструкциями, которые стали причиной тяжелой болезни пациентки. Напомним, в Черниговской области суд вынес приговор врачу-анестезиологу, по вине которого погибла роженица, а затем и ее ребенок
Как сообщает прокуратура Киева в Facebook, 55-летний подозреваемый, работая в должности врача-анестезиолога отделения анестезиологии и интенсивной терапии Центрального госпиталя МВД Украины, 20 ноября 2018 года, во время проведения плановой операции совершил ошибку, введя пациенке наркоз не в трахею, а в пищевод.
Это стало причиной развития у больной гипоксического состояния с последующим поражением центральной нервной системы. Пациенка впала в длительную кому.
«Таким образом врач-анестезиолог обвиняется в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК Украины», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что суд Стрыя Львовской области принял решение взыскать со Стрыйской центральной районной больницы компенсацию родственникам пациента, который умер из-за халатности врача-травматолога.
А также рассказывали о жутком случае, произошедшем в Англии, когда из-за ошибки врача у пациента ампутировали руки и ноги.
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