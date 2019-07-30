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Украина

Богдан рассказал, когда заработает новая Верховная Рада (видео)

12:54 30 июля 2019 107
Андрей Богдан
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада Украины 9 созыва, скорее всего не сможет начать свою работу с 1 сентября из-за судебных процессов, мешающих объявить результаты выборов. Об этом на брифинге в Киеве заявил глава Офиса президента Андрей Богдан.

«До 1 сентября, Верховная Рада скорее всего не сможет начать свою работу. Это зависит не от нас, а от большого количества судовых процессов, которые не дают ЦИК сформировать в конечном варианте тот состав Верховной Рады, который нас ожидает», — сказал Богдан.

Напомним, ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус говорил, что Верховная Рада нового созыва может заработать в День Независимости Украины.

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