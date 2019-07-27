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Попытка не пытка: вторая петиция за увольнение Богдана набрала необходимые голоса
Вторая петиция с требованием уволить главу Администрации президента Андрея Богдана, опубликованная 23 мая, набрала на сайте президента необходимые 25 тысяч голосов.
По состоянию на 27 июля, петицию, подписало 25 157 человек.
Инициатором обращения является Андрей Качор
Подписанты требуют уволить Андрея Богдана с должности Главы Администрации президента Украины, утверждая, что он «не имеет права занимать должность главы Администрации Президента Украины на основании Закона Украины «Об очищении власти».
Предыдущую петицию, где граждане требовали отставки главы АП, президент Владимир Зеленский рассмотрел, однако оставил Богдана в должности.
Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который долгое время работал юристом олигарха Игоря Коломойского.
Согласно закону о люстрации, Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова.
Сам Богдан считает, что он «абсолютно несправедливо» попал под закон о люстрации.
Как писали «ФАКТЫ», 26 июля Богдан опубликовал в соцсети фото с президентом Владимиром Зеленским и актером «Студии «Квартал 95» Евгением Кошевым, сопроводив его странной подписью.
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