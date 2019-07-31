Счастье любит тишину: известная певица намекнула на беременность (фото)

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Популярная украинская певица Наталка Карпа, которая с мужем Евгением Тереховым — известным киборгом Титановым Джеком, отметят в сентябре третью годовщину свадьбы, впервые намекнула на беременность. Артистка не скрывала, что они с супругом давно мечтают о детях. Они вместе ведут здоровый образ жизни, делятся секретами похудения и очищения организма.

В последнее время поклонники Наталки стали замечать, что она заметно поправилась, прикрывает живот нарядами и не показывает фото в облегающих нарядах.

В алом платье, скрывающем фигуру, Карпа появилась в программе «Ранок з Україною», став звездной соведущей Григория Германа. В беседе с ним певица разоткровенничалась и раскрыла некоторые секреты семейной жизни.

«Первого января мы решили, что начнем пробовать строить отношения, а уже 14 февраля — в День влюбленных он стал на колено, взял огромный букет роз, кольцо и сказал: «Ты именно та женщина, без которой я не смогу жить дальше, выходи за меня замуж», — призналась Наталка Карпа.

Евгений заранее продумал все детали и подстроил все так, чтобы Наталья не смогла ему отказать.

«Он, подошел к этому вопросу, как очень хороший психолог, потому что точно знал, где я не смогу сказать „нет“. Он решил это сделать во время огромного концерта — 5000 зрителей в зале и все просто сразу начали аплодировать, кричать: „Горько!“. И попробуй здесь сказать „Нет“! Поэтому по сей день мы шутим, что он меня припер к стенке», — рассказала певица.

А вот на вопрос Григория Германа о пополнение в семье артистка отреагировала очень завуалировано.

«Да, мне сейчас часто пишут: „Наташа, ты поправилась или вас можно поздравить?“. Но скажу одно, я считаю, что назначение каждой женщины — быть мамой. Но знаю еще второй моментик, что счастье любит тишину», — заинтриговала Наталка в эфире канала «Україна». Поклонники артистки заметили, что во время эфира она часто трогала рукой живот, как это обычно делают беременные.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что разведенная певица Слава Каминская показала округлившийся животик, намекнув на третью беременность.

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