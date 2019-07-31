В Киеве полицейским пришлось усмирять пьяного водителя, разбившего несколько автомобилей (видео)

Происшествия

В Киеве очевидцы ДТП задержали водителя, который на светофоре устроил аварию, повредив два автомобиля. Ранее во время ДТП в столице не пристегнувшийся водитель вылетел из салона авто.

Видео с места ЧП опубликовал «Обозреватель». Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Васильковской, 92 в Голосеевском районе. Когда грузовик Hyundai и легковушка Toyota остановились на красный сигнал светофора, в них «влетел» автомобиль Renault.

Очевидцы сообщили, что водитель и девушка — пассажир Renault попытались сбежать. Очевидцы смогли задержать лишь водителя, который, по их словам, был пьян и пытался спрятать документы в кроне дерева.

Материал «Смертельная авария на Новой кольцевой дороге в Киеве: эксклюзивные фото и подробности» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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