Генерал оценил угрозу блокировки Россией Черного моря

Украина

Россия, чьи военные на днях перекрыли пять крупных районов в Черном море, пытаются взять его под контроль, но у них на это нет ни экономической, ни военной мощи.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил бывший заместитель руководителя Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, в юго-восточной части мирового океана, на Дальнем Востоке активно развивается Китай, а «Путин с мультиками» рекламирует новое оружие.

«Как видите, „лошарики“ (моряки с подлодки „Лошарик“, на которой возник пожар. — Ред.) погибли, потому что спасали, как было сказано на их похоронах, мир от катастрофы планетарного масштаба. По одной из версий, многотонная субмарина с атомным двигателем и ядерным оружием вышла из строя и „лошарики“ должны были вернуть ее под контроль», — считает Игорь Романенко и добавляет, что россиянам не хватает денег на разработку системных научных подходов.

Читайте также: «В России в пожаре на «Лошарике» нашли «украинский след»

«В космической отрасли у них тоже наблюдаются постоянные серьезные срывы. Они не могут выбраться из этого состояния, потому что это — уже система», — резюмировал генерал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Центра глобальных студий «Стратегия XXI» Михаил Гончар считает, что Россия намерена превратить все Черное море в зону собственного тотального контроля под предлогом нейтрализации угроз для стратегически важной для РФ и Турции энергетической инфраструктуры — подводных газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter