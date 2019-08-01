Пророка Ильи: чего нельзя делать в праздник

Украина

2 августа христиане восточного обряда отмечают день пророка Ильи. Этот святой — один из величайших ветхозаветных пророков. Он появился на свет в Палестине за девять столетий до Рождества Христова. И уже с юных лет посвятил свою жизнь служению Богу. Поселившись в пустыне, Илья постоянно пребывал в посте и молитве. Именно он сумел вразумить израильский народ, когда тот отпал от веры отцов, оставил Единого Бога и стал поклоняться языческому идолу Ваалу. В наказание за это по молитве пророка три года не шел дождь и даже не выпадала роса. Люди страдали от жажды и голода. И только когда они вернулись к почитанию истинного Бога, засуха после молитвы Ильи прекратилась и хлынул ливень, который напоил иссушенную землю. Согласно Библии, пророк был живым взят на Небеса — отправился к Всевышнему на огненной колеснице.

Отметим, что православная церковь издревле свято чтит пророка Илью. Первый храм, построенный в Киеве при князе Игоре, носил им пророка Ильи. А святая равноапостольная княгиня Ольга, память которой отмечается 24 июля, построила храм пророка Ильи у себя на родине, в селе Выбуты.

В Украинской мифологии с именем святого связано много легенд и верований. Так, наши предки говорили, что Бог поручил пророку бороться с разной нечистью и с тех пор Илья периодический носится по небу за чертями, вызывая при этом гром и молнию. Именно с дня пророка Ильи в Украине часто бывали так называемые воробьиные ночи — ночные ливни с грозами. Поэтому святого еще называли Илья-громовержец. Существовала легенда, что в такую ночь нельзя подходить к котам и собакам: в них может спрятаться нечистый, который пытается скрыться в животном от гнева пророка. А еще, чтобы не допустить пожара из-за грозы, люди в такую непогоду зажигали перед образами свечу.

Кстати, в народе считалось, что молния для земли чрезвычайно полезна, поскольку пронизывает ее «огнем», чем пробуждает жизненные силы, которые спят в ее недрах, и способствует получению хорошего урожая. Это наблюдение наших предков сегодня подтверждают ученые: грозы обогащают землю азотом. При сильном электрическом разряде часть атмосферного азота соединяется с кислородом, растворяется в дождевой воде и попадает в грунт в такой форме, которая хорошо усваивается растениями.

Запреты этого дня

На Ильи нельзя работать в поле: «Ілля на полі копи лічить» (запрет связан, вероятно, с опасностью оказаться на открытом пространстве в грозу).

С Ильи наши предки уже не купались в водоемах. С этого дня вода неожиданно становится холодной. О причинах такого явления есть забавная легенда. Выехал Илья в свой праздник на небесную дорогу на огненной колеснице, а один из его коней потерял подкову. Она упала в реку и охладила ее. Еще одна причина внезапного снижения температуры воды в начале августа, — как говорили в народе: «Илья в воду помочился».

Приметы этого дня

Считалось, что Илия заканчивает лето. После этого дня начинают желтеть листья на деревьях, а трава перестает расти.

На Ильин день до обеда — лето, а после обеда — осень

Начинается сезон дождей

«На Іллі новий хліб на столі», — говорили в народе, имея в виду хлеб из зерна нового урожая.

В этот день именины празднуют: Илья, Афанасий, Кузьма, Савва

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