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День равноапостольной Ольги: о чем просить святую и что делать в праздник

0:03 24 июля 2019 53
Равноапостольная княгиня Ольга
Тамара КУХАРЕНКО, «ФАКТЫ»

24 июля (11 июля по старому стилю) христиане восточного обряда отмечают день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги во святом крещении Елены — первой христианки Киевской Руси. Это о ней Нестор Летописец в «Повести временных лет» писал: «Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом…»

Имя Ольга (на древнеславянском Вольга) происходит от скандинавского имени Хельга и переводится как «святая». Существует несколько версий о происхождении великой княгини, но самая распространенная из них утверждает, что Ольга родилась в селе Выбуты на реке Великой недалеко от Пскова приблизительно в 925−928 годах и происходит из древнего славянского рода князей Изборских. Предания гласят, что Ольга отличалась умом и красотой, и хотя росла язычницей, была целомудренна и обладала особой мудростью как в делах житейских, так потом и в государственных.

По одной из легенд, именно эти качества, наряду с красотой, помогли ей покорить Киевского князя Игоря Рюриковича. Однажды княжич Игорь охотился в псковских лесах. Когда ему понадобилось попасть на другой берег речки Великой, он подозвал к себе увиденного вдали человека, плывшего по реке на челне. В подплывшей к берегу лодке Игорь увидел очень красивую молоденькую девушку (это и была Ольга) и захотел взять ее силой. Но она нашла нужные слова и не только спасла себя от беды, но и сумела пробудить в суровом и грубом воине, каким был Игорь, самые нежные чувства. А когда пришло время жениться, он без колебаний сделал свой выбор, и взял в жены так понравившуюся ему Ольгу.

Семейная жизнь Ольги трагически закончилась в 945 году, после того, как потерявший чувство меры князь, подстрекаемый дружиной, в очередной раз отправился собирать дань с древлян, которых в этом году поборами он уже обобрал практически до нитки. Узнав об этом, древляне со своим князем Малом решили, что у них нет другого выхода, как только убить ненасытного киевского князя. Что они и сделали. Так Ольга, овдовев, с 945 года в качестве регентши при малолетнем сыне Святославе (ему в то время было только три года) стала правительницей Киевской Руси.

А древляне, захотев воспользоваться ситуацией, предложили Ольге заключить брак с князем Малом. Но княгиня не простила им убийство мужа и решила отомстить. Конечно от тех способов мести, которые выбрала Ольга, у современного человека буквально кровь стынет в жилах, но надо учесть, что все эти события происходили в темные и жестокие времена язычества, когда интриги, грабежи, казни и убийства были обыденным делом. Сначала княгиня приказала заживо закопать 20 послов Мала вместе с ладьей, на которой они прибыли. Следующих послов (это были высокородные древляне) по ее приказу сожгли живьем в бане, в которой они смывали дорожную пыль перед встречей с ней. Затем события уже происходят на землях древлян. Здесь Ольга, прибыв вместе с киевской дружиной на место гибели Игоря, чтобы справить тризну по убитому, опоила древлян и приказала их уничтожить — было убито около пяти тысяч человек. А потом хитростью княжна уничтожила и столицу древлян Искоростень: потребовав с каждого двора осажденного города дань в виде голубей и воробьев, Ольга распорядилась привязать к их лапкам зажженную паклю с серой и отпустить птиц домой. В результате Искоростень сгорел дотла, а древляне снова оказались под властью Киева.

После расправы с древлянами Ольга правила государством не только до совершеннолетия Святослава, но и после, ведь большую часть времени ее сын проводил в военных походах. И оказалась прекрасным администратором. Благодаря Ольге были установлены западные и южные границы государства. Она поделила на административные единицы и обложила данью подвластные Киеву земли, установив размеры податей, сроки и порядок их уплаты, создала систему поселений — центров торговли («погостов»), в которых с дружинами жили назначенные Киевом администраторы (тиуны), собирающие дань и поддерживающие порядок. Именно благодаря княжне в Киеве появились первые каменные дома — городской дворец и загородный терем Ольги.

Ольга жила в языческой империи со всеми ее ритуальными убийствами, кутежами, блудом. Но душа ее всю жизнь стремилась к чистоте и Богу. И, согласно некоторым источникам, в 955 году в Константинополе великую княжну крестили лично император Константин VII Багрянородный и Патриарх Константинопольский Феофилакт. В крещении она получила имя Елена (в переводе с греческого — факел) в честь царицы — матери императора Константина I.

Княгиня Ольга стала первым правителем Киевской Руси, принявшим крещение, живя по законам Божьим в окружении язычников-подданных и язычников-родственников. Она строила каменные храмы на своих землях (так, например, 11 мая 960 года в Киеве был освящен храм Святой Софии — Премудрости Божией), давала одежду нуждающимся, кормила голодных, всячески помогала вдовам и сиротам.

В угоду своей языческой дружине отказался креститься сын Ольги, великий князь Киевский Святослав Игоревич. Более того, он со своими сторонниками начал всячески Церковь и верующих, разрушил некоторые построенные Ольгой храмы, но все-таки позволил матери содержать при себе православного священника. Княжна переехала в Вышгород, где стала жить практически как монахиня, молясь и воспитывая внуков в христианской вере.

Умерла Ольга в 969 году. Она была похоронена по христианскому обычаю в земле. В 1007 году ее внук князь Владимир Святославович перенес мощи святых, в том числе и своей бабушки, тело которой сохранилось от тлена и которая к этому времени уже почиталась как святая, в Десятинную церковь в Киеве, где многие верующие получали у гроба с ее мощами исцеление (гроб святой и поныне покоится под фундаментом храма). Но общецерковное прославление святой Ольги началось приблизительно в середине XIII века. А в 1547 году княгиня Ольга была канонизирована в равноапостольном чине, став в одном ряду с пятью другими святыми женщинами: Марией Магдалиной, первомученицей Феклой, мученицей Апфией, царицей Еленой и просветительницей Грузии Ниной.

О чем просят святую Ольгу

Святая равноапостольная княгиня Ольга почитается как покровительница матерей, имеющих сыновей, вдов и новообращенных христиан.

К ней обращаются желающие укрепиться в вере, обрести житейскую мудрость в решении конфликтных ситуаций.

Молитва к святой Ольге помогает оградить семью и детей от бед и невзгод, вернуть в семью мужа, удачно выйти замуж, защитить от зла свой дом, смирить отчаяние от потери близкого человека. В общем, с верой обращаться к святой Ольге можно с проблемами в любой сфере жизни.

И конечно, всем, кто носит имя Ольга, надо в этот день пойти в церковь, чтобы поклониться иконе своей молитвенницы.

А еще считается, что с 24 июля начинается страда и часто гремят грозы. Поэтому святой Ольге молятся о хорошей погоде, чтобы без помех собрать богатый урожай.

Приметы этого дня

Если в этот день льет дождь, любителей рыбалки ожидает богатый улов

Если голуби и вороны шумят, то хорошая погода будет еще минимум неделю

В этот день именины празднуют: Евфимия, Ольга, Илларион

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об истории праздника Петра и Павла. Кроме того, «ФАКТЫ» писали о традициях празднования Иванова дня в Украине. А также о том, как православные и грекокатолики в Украине издревле отмечали Троицу, или Пятидесятницу.

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