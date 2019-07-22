День равноапостольной Ольги: о чем просить святую и что делать в праздник

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24 июля (11 июля по старому стилю) христиане восточного обряда отмечают день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги во святом крещении Елены — первой христианки Киевской Руси. Это о ней Нестор Летописец в «Повести временных лет» писал: «Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом…»

Имя Ольга (на древнеславянском Вольга) происходит от скандинавского имени Хельга и переводится как «святая». Существует несколько версий о происхождении великой княгини, но самая распространенная из них утверждает, что Ольга родилась в селе Выбуты на реке Великой недалеко от Пскова приблизительно в 925−928 годах и происходит из древнего славянского рода князей Изборских. Предания гласят, что Ольга отличалась умом и красотой, и хотя росла язычницей, была целомудренна и обладала особой мудростью как в делах житейских, так потом и в государственных.

По одной из легенд, именно эти качества, наряду с красотой, помогли ей покорить Киевского князя Игоря Рюриковича. Однажды княжич Игорь охотился в псковских лесах. Когда ему понадобилось попасть на другой берег речки Великой, он подозвал к себе увиденного вдали человека, плывшего по реке на челне. В подплывшей к берегу лодке Игорь увидел очень красивую молоденькую девушку (это и была Ольга) и захотел взять ее силой. Но она нашла нужные слова и не только спасла себя от беды, но и сумела пробудить в суровом и грубом воине, каким был Игорь, самые нежные чувства. А когда пришло время жениться, он без колебаний сделал свой выбор, и взял в жены так понравившуюся ему Ольгу.

Семейная жизнь Ольги трагически закончилась в 945 году, после того, как потерявший чувство меры князь, подстрекаемый дружиной, в очередной раз отправился собирать дань с древлян, которых в этом году поборами он уже обобрал практически до нитки. Узнав об этом, древляне со своим князем Малом решили, что у них нет другого выхода, как только убить ненасытного киевского князя. Что они и сделали. Так Ольга, овдовев, с 945 года в качестве регентши при малолетнем сыне Святославе (ему в то время было только три года) стала правительницей Киевской Руси.

А древляне, захотев воспользоваться ситуацией, предложили Ольге заключить брак с князем Малом. Но княгиня не простила им убийство мужа и решила отомстить. Конечно от тех способов мести, которые выбрала Ольга, у современного человека буквально кровь стынет в жилах, но надо учесть, что все эти события происходили в темные и жестокие времена язычества, когда интриги, грабежи, казни и убийства были обыденным делом. Сначала княгиня приказала заживо закопать 20 послов Мала вместе с ладьей, на которой они прибыли. Следующих послов (это были высокородные древляне) по ее приказу сожгли живьем в бане, в которой они смывали дорожную пыль перед встречей с ней. Затем события уже происходят на землях древлян. Здесь Ольга, прибыв вместе с киевской дружиной на место гибели Игоря, чтобы справить тризну по убитому, опоила древлян и приказала их уничтожить — было убито около пяти тысяч человек. А потом хитростью княжна уничтожила и столицу древлян Искоростень: потребовав с каждого двора осажденного города дань в виде голубей и воробьев, Ольга распорядилась привязать к их лапкам зажженную паклю с серой и отпустить птиц домой. В результате Искоростень сгорел дотла, а древляне снова оказались под властью Киева.

После расправы с древлянами Ольга правила государством не только до совершеннолетия Святослава, но и после, ведь большую часть времени ее сын проводил в военных походах. И оказалась прекрасным администратором. Благодаря Ольге были установлены западные и южные границы государства. Она поделила на административные единицы и обложила данью подвластные Киеву земли, установив размеры податей, сроки и порядок их уплаты, создала систему поселений — центров торговли («погостов»), в которых с дружинами жили назначенные Киевом администраторы (тиуны), собирающие дань и поддерживающие порядок. Именно благодаря княжне в Киеве появились первые каменные дома — городской дворец и загородный терем Ольги.

Ольга жила в языческой империи со всеми ее ритуальными убийствами, кутежами, блудом. Но душа ее всю жизнь стремилась к чистоте и Богу. И, согласно некоторым источникам, в 955 году в Константинополе великую княжну крестили лично император Константин VII Багрянородный и Патриарх Константинопольский Феофилакт. В крещении она получила имя Елена (в переводе с греческого — факел) в честь царицы — матери императора Константина I.

Княгиня Ольга стала первым правителем Киевской Руси, принявшим крещение, живя по законам Божьим в окружении язычников-подданных и язычников-родственников. Она строила каменные храмы на своих землях (так, например, 11 мая 960 года в Киеве был освящен храм Святой Софии — Премудрости Божией), давала одежду нуждающимся, кормила голодных, всячески помогала вдовам и сиротам.

В угоду своей языческой дружине отказался креститься сын Ольги, великий князь Киевский Святослав Игоревич. Более того, он со своими сторонниками начал всячески Церковь и верующих, разрушил некоторые построенные Ольгой храмы, но все-таки позволил матери содержать при себе православного священника. Княжна переехала в Вышгород, где стала жить практически как монахиня, молясь и воспитывая внуков в христианской вере.

Умерла Ольга в 969 году. Она была похоронена по христианскому обычаю в земле. В 1007 году ее внук князь Владимир Святославович перенес мощи святых, в том числе и своей бабушки, тело которой сохранилось от тлена и которая к этому времени уже почиталась как святая, в Десятинную церковь в Киеве, где многие верующие получали у гроба с ее мощами исцеление (гроб святой и поныне покоится под фундаментом храма). Но общецерковное прославление святой Ольги началось приблизительно в середине XIII века. А в 1547 году княгиня Ольга была канонизирована в равноапостольном чине, став в одном ряду с пятью другими святыми женщинами: Марией Магдалиной, первомученицей Феклой, мученицей Апфией, царицей Еленой и просветительницей Грузии Ниной.

О чем просят святую Ольгу

Святая равноапостольная княгиня Ольга почитается как покровительница матерей, имеющих сыновей, вдов и новообращенных христиан.

К ней обращаются желающие укрепиться в вере, обрести житейскую мудрость в решении конфликтных ситуаций.

Молитва к святой Ольге помогает оградить семью и детей от бед и невзгод, вернуть в семью мужа, удачно выйти замуж, защитить от зла свой дом, смирить отчаяние от потери близкого человека. В общем, с верой обращаться к святой Ольге можно с проблемами в любой сфере жизни.

И конечно, всем, кто носит имя Ольга, надо в этот день пойти в церковь, чтобы поклониться иконе своей молитвенницы.

А еще считается, что с 24 июля начинается страда и часто гремят грозы. Поэтому святой Ольге молятся о хорошей погоде, чтобы без помех собрать богатый урожай.

Приметы этого дня Если в этот день льет дождь, любителей рыбалки ожидает богатый улов Если голуби и вороны шумят, то хорошая погода будет еще минимум неделю

В этот день именины празднуют: Евфимия, Ольга, Илларион

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