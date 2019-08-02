Молодая мама Алена Шоптенко похвасталась идеальным прессом и стройной фигурой на пляже (фото)

Шоу-бизнес

Известный хореограф, молодая мама Алена Шоптенко, ставшая телеведущей, впервые после рождения сына показала идеальную фигуру и спортивный пресс. Молодая мама, хоть и пришла довольно быстро в форму после родов, была не довольна своим телом и много работала над собой.

Вместе с мужем Алексеем она отправилась на море. В какой стране отдыхают, Шоптенко уточнять не стала, но поделилась яркими фото и показала идеальную фигуру и спортивный пресс на пляже.

«Я 2 года не была в отпуске. Из них 1,2 года не спала беспрерывным сном, а большинство остального времени — только на боку. Эти 2 года были, мягко сказано, динамичными, и усталости конечно накопилось много. Эти 2 года я не купалась в море и не ходила по тёплому песку. А это самая лучшая подзарядка для меня!», — призналась Алена.

Отдых явно пошел ей на пользу. На снимках она выглядит красивой и счастливой и делится советами, как лучше фотографироваться в купальнике.

«Фото в купальнике нужно делать на третий день! Это когда ты уже немного загорела, но ещё не сильно покушала», — шутит Алена.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что многие звезды-шоу бизнеса сейчас наслаждаются заслуженным отдыхом. Потап и Настя Каменских с друзьями проводят время в Италии. Там же, но в другой компании, расслабляются Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом. А Олег Винник отдыхает в Греции, где отметил свой день рождения.

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