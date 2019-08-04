У Зеленского собрались использовать в Раде искусственный интеллект: что об этом известно

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Победившая на парламентских выборах партия «Слуга народа» намерена бороться с политической коррупцией в Верховной Раде, используя для этого передовые технологии. Об этом сообщил Давид Арахамия.
«Будут, наверняка, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача — с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить», — цитирует Арахамию в «Интерфакс-Украина».
Арахамия отметил, что формирование во фракции групп нардепов по интересам — естественный процесс, а технологии искусственного интеллекта помогут избежать «рисковых групп».
По словам Арахамии, система будет показывать на аномалию в голосовании нардепов, не указывая причину.
«Система непрерывно анализирует голоса, все результаты голосования и выявляет паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а отличаемо от обычного». Система подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину. А указывает на аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалией", — пояснил Арахамия.
По его словам, в команде эту систему назвали «Большой брат». «Будет система „Большой брат“ смотреть за аномалиями», — сказал Арахамия.
Он не стал называть компанию, которая занимается реализацией проекта.
Напомним, четвертый номер избирательного списка «Слуги народа», предприниматель и волонтер Давид Арахамия будет предложен на должность главы будущей фракции «Слуги народа» в Верховной Раде IX созыва. Спикером Рады может стать лидер партии Дмитрий Разумков.
А первое заседание новоизбранной Рады может состояться в День независимости Украины.
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