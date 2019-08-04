КПВВ в Станице Луганской сократит режим работы: что важно знать

Украина

Единственный пешеходный пункт пропуска на линии разграничения в Луганской области — «Станица Луганская» — с 4 по 10 августа будет работать до 18:00. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Кроме того, по решению командующего ООС, граждан, направляющихся на временно оккупированную территорию Украины будут пропускать до 17:30.

Также до 18:00 будет осуществляться пропуск через линию разграничения на пункте пропуска боевиков.

По информации украинской стороны СЦКК, в этот период боевики «ЛНР» под руководством российских кураторов должны провести мероприятия по разминированию территории возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.

«После указанного времени в контрольном пункте въезда-выезда „Станица-Луганская“ пропускные операции осуществляться не будут в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения. Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок», — говорится в сообщении штаба.

Напомним, на днях на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской. Работы должны были начаться 1 августа.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской на линии разграничения не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны террористов «ЛНР» для разминирования территории.

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