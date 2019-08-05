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Бывшие армейские приятели британского принца Гарри высмеяли его за изнеженность, а также выразили разочарование тем, во что превратился бывший «свой парень» под влиянием жены. Реакция сослуживцев Гарри, который принимал участие в боевых действиях в Афганистане, последовала после того, как стало известно, что 34-летний принц не отказывает себе в удовольствии регулярно посещать вместе с супругой роскошный отель и спа-центр Coworth Park в Аскоте. Здесь принцу делают педикюр стоимостью свыше 60 долларов за каждую процедуру, а также массаж — по цене 170 долларов за 80-минутный сеанс.

Меган Маркл и принц Гарри бывают здесь частенько, оставляя своего малыша Арчи дома в Виндзоре с няней и помощниками или же прихватывая его с собой: на территории отеля есть уединенный домик, где супруги могут пребывать незамеченными. Переночевать в отеле стоит более 600 долларов. Иногда проверенных специалистов присылают герцогу и герцогини Сассекским из отеля на дом — прямо в их Фрогмор-коттедж.

В последний раз Гарри делал педикюр на прошлой неделе, перед поездкой на Сицилию, где состоялся ежегодный так называемый «слет миллионеров» — Google Camp. Там Его Высочество произнес речь об изменении климата — причем, как говорят очевидцы, он выступал босиком.

«Педикюр и массаж? А он изменился», — приводит слова бывших приятелей принца издание The Sun. «Он стал совсем другим. Он всегда был настоящим парнем — не слишком следил за одеждой, любил выпить и не заботился о том, как он выглядит. В дни свой армейской службы он просто рассмеялся бы, если кто-то предложил ему педикюр… Теперь он проповедует спасение мира, не курит и не пьет», — говорит другой источник.

Ранее принца Гарри подвергли критике и обвинили в лицемерии — из-за того, что он пользуется частными самолетами и вертолетами, ратуя при этом за охрану природы (так, например, в Google Camp его доставили именно таким способом). При этом самолеты выбрасывают в атмосферу огромное количество углекислого газа и водяного пара, оксиды азота и сажу.

Гарри также заявлял, что у них с Меган будет «максимум двое детей», поскольку каждый новый представитель человеческого рода ежегодно добавляет в атмосферу Земли 58,6 тонны диоксида углерода.

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