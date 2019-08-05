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Илон Маск сравнил королеву Елизавету II с телепузиками (фото)
Эксцентричный американский миллиардер Илон Маск поставил в тупик своих фанатов, разместив у себя в Twitter странный пост, в котором он сравнил телепузиков, героев популярной детской телепередачи, с королевой Великобритании Елизаветой II. Телепузики, как известно, разного цвета. Илон, основатель компаний Tesla и SpaceX, разместил на фоне соответствующей декорации фотографии королевы в разноцветных пальто. Фотографию с телепузиками (Teletubbies) он озаглавил «Teletub» и добавил эмодзи в виде пчелы. Коллаж с королевой, соответственно, называется «Queen» с эмодзи пчелы — то есть, вместе получается queen bee — пчеломатка. Что имел в виду бизнесмен — неизвестно.
Фанаты отреагировали на загадочное послание по-разному. Так один из них написал: «Ради Бога, Илон, сейчас четыре часа утра! Отправляйся спать!», решив, что бизнесмен, видимо, переработался. «Илон, следует ли нам беспокоиться о тебе?» («Elon, should we [bee] worried about you?»), — написал другой, также использовав изображение пчелы и используя игру слов — be (быть) и bee (пчела).
Teletub pic.twitter.com/Vj4xtIyQ5S— Elon Musk (@elonmusk) 4 августа 2019 г.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что зарплата Илона Маска установила рекорд: сколько заработал бизнесмен.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!