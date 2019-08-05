Родных Кейт Миддлтон обвинили в попытке нажиться на дне рождения Меган Маркл (фото)

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Родных Кейт Миддлтон обвинили в попытке нажиться на дне рождения Меган Маркл, которая 4 августа отпраздновала свое 38-летие. Родители Кейт, владельцы специализирующейся на продаже товаров для вечеринок компании Party Pieces Кэрол и Майкл Миддлтон выпустили незадолго до этого события персонализированные поздравительные баннеры. «Наш широкий спектр персонализированных фото-баннеров идеален для празднования дней рождения девочек и мальчиков… Внесите личный штрих, добавив имя и возраст или закажите ваше собственное поздравление и фото именинника или именинницы», — говорится в рекламе, которую сопровождает в качестве примера фотография с баннером «С днем рождения, Меган!».

При этом, как отмечает издание Daily Star, Миддлтоны пригласили для съемок в рекламе модель смешанной расы, внешне напоминающую Маркл. При этом имя на плакате написано как Megan — в то время, как в имени жены принца Гарри присутствует буква H — Meghan. Однако поклонников звезды сериала «Форс-мажоры» это не убедило. Фанаты Маркл в соцсетях решили, что Миддлтоны таким образом пытаются заработать на популярности герцогини Сассекской. «Всегда они примазываются к любому событию из королевской жизни. Это просто позор», — писали пользователи сети.

Ранее Миддлтонов упрекали в эксплуатации королевской тематики — они продавали надувные короны, парики принцессы и королевы, флаги с изображением корги, любимых собачек Елизаветы II.

В желании нажиться на ребенка Меган Маркл и принца Гарри обвиняли также младшего брата Кейт — Джеймса Миддлтона. Спустя три дня после рождения малыша Арчи принадлежащая ему компания Boomf разослала своим постоянным клиентам по электронной почте письма, в которых, с многочисленными отсылками на Арчи, рекламировался новый товар. Письма были озаглавлены: «Мальчик, о, мальчик — это был сюрприз!», плюс смайлик в виде новорожденного. А в тексте письма говорилось: «Это по-королевски волнующая неделя, когда в семье появляется новорожденный. Каждый родитель заслуживает того, чтобы его маленький принц или принцесса были осыпаны яркими конфетти. Празднуйте и поздравляйте их, посылая нечто новое…».

Кэрол и Майкл Миддлтон

«ФАКТЫ» также писали, что мать Кейт Миддлтон обвинили в грубости и жестком обращении с персоналом.

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