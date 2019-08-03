Украина

Цены на азовских курортах поднимаются: стало известно, где сейчас можно отдохнуть дешевле

Принято считать, что август — это «вечер воскресенья», когда времени на отдых осталось совсем мало. Это понимают как сами отдыхающие, так и владельцы баз отдыха на Азовском море, которые попытаются на данном факте заработать, пишет zp-inform.

Август отличается самыми высокими ценами на проживание на курортах Азова, причем на всех.

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Так, приличный номер на 2−3 людей в номере с удобствами, холодильником и кондиционером обойдется минимум, по данным агентства, в 800 гривен — в Бердянске и почти вдвое дороже в Кирилловке (1100−1500 грн!).

В Приморске отдых в номере с питанием потянет от 400 до 700 гривен с человека (в сутки), без питания — от 700 гривен за номер на двоих.

В частном секторе жилье дешевле. Но разницу с лихвой перекроют поездки на маршрутке к морю на косу или толчея на городском пляже.

В то же время в Скадовске, напомним, имеется жилье на любой вкус и возможности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с началом сезона на курортах активизировались и мошенники: некоторые из них берут «предоплату» за жилье, а когда туристы прибывают к морю, может оказаться, что и «гостиницы», где заказывался номер, не существует. Кроме того, нередки случаи обмана в торговых точках.

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