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Цены на азовских курортах поднимаются: стало известно, где сейчас можно отдохнуть дешевле
Принято считать, что август — это «вечер воскресенья», когда времени на отдых осталось совсем мало. Это понимают как сами отдыхающие, так и владельцы баз отдыха на Азовском море, которые попытаются на данном факте заработать, пишет zp-inform.
Август отличается самыми высокими ценами на проживание на курортах Азова, причем на всех.
Кирилловка удивляет: на курорте посреди моря появился искусственный остров (видео)
Так, приличный номер на 2−3 людей в номере с удобствами, холодильником и кондиционером обойдется минимум, по данным агентства, в 800 гривен — в Бердянске и почти вдвое дороже в Кирилловке (1100−1500 грн!).
В Приморске отдых в номере с питанием потянет от 400 до 700 гривен с человека (в сутки), без питания — от 700 гривен за номер на двоих.
В частном секторе жилье дешевле. Но разницу с лихвой перекроют поездки на маршрутке к морю на косу или толчея на городском пляже.
В то же время в Скадовске, напомним, имеется жилье на любой вкус и возможности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с началом сезона на курортах активизировались и мошенники: некоторые из них берут «предоплату» за жилье, а когда туристы прибывают к морю, может оказаться, что и «гостиницы», где заказывался номер, не существует. Кроме того, нередки случаи обмана в торговых точках.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».